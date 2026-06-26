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Panathinaikos va a pagar la cláusula de Brancou Badio

El conjunto griego va con todo para fichar a uno de los jugadores clave en el engranaje de Pedro Martínez, que se sumará a la larga lista de bajas

El emotivo mensaje de Jean Montero a la afición de Valencia Basket

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F. Calabuig

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Valencia Basket ha sido uno de los equipos más impresionantes de los últimos años, consiguiendo un doblete y la primera clasificación para la Final Four de su historia con un juego dinámico, arrollador y con la impronta de Pedro Martínez marcada a fuego, por lo que no ha sido de extrañar que los grandes transatlánticos del baloncesto europeo se hayan lanzado con todo a por los jugadores 'taronja'.

A la salida de Jean Montero a Olympiakos se va a sumar con casi total seguridad la de Brancou Badio con destino a Atenas, pero en este caso para enrolarse en las filas de Panathinaikos, a quien Valencia Basket pasó por encima en Euroliga a pesar de perder los primeros dos partidos y que ha ido con todo a por uno de sus 'verdugos'.

Por la vía del 'clausulazo'

El conjunto griego va a pagar la cláusula de rescisión de Brancou Badio según ha avanzado el periodista Andrea Calzone, que informa que los helenos pondrán encima de la mesa un millón y medio de euros, aunque según ha podido saber SUPER la cifra es algo mayor porque fue renovado en los últimos meses con una subida de esa cláusula de salida y un contrato hasta 2029.

El escolta senegalés ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada, aportando un poderío físico apabullante, agresividad en sus acciones, determinación a la hora de asumir responsabilidades y ofrecido un paso al frente enorme a nivel defensivo. No es casual que los grandes hayan puesto sus ojos en él y que los griegos vayan a pagar la cláusula.

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