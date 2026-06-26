Valencia Basket, ante un mercado de fichajes lleno de retos

Se podría esperar que tras la tormenta del final de temporada, en el que Valencia Basket ha cerrado con el broche del título de Liga un curso que pasará a la historia, vendría la calma de la postemporada, pero nada más lejos de la realidad para el conjunto taronja, al menos en los despachos. El mercado de fichajes será, y de hecho ya lo está siendo, uno de los más ajetreados en los despachos del Roig Arena, esencialmente porque el año de Valencia BC, como ya se intuía, no ha pasado desapercibido y los grandes transatlánticos de Europa han desembarcado en el puerto de Valencia con la clara idea de llevarse a sus estrellas.

Hay alguna carpeta que ya está cerrada, como la de Jean Montero, que ya se ha despedido de toda la afición taronja antes de poner rumbo al actual campeón de Europa, Olympiacos, que le firmó precisamente la semana que fue campeón de Euroliga. Pero hay muchas otras que se están cerrando estos días o que se cerrarán en las próximas semanas: Sergio De Larrea, Braxton Key, Brancou Badio, Jaime Pradilla... En fin, salidas habrán, y no pocas precisamente, por lo que la dirección deportiva afronta este verano el difícil reto de reconstruir una plantilla ganadora.

Brancou Badio, en una acción de ataque ante el Barcelona. / JM López

Larry, Badio, Key, Thompson y Nogués hacen las maletas

Tras Montero, algunos de los jugadores que más pretendientes han coleccionado en el mercado son Brancou Badio, Braxton Key y Kameron Taylor. Parece que solo el '1' continuará la temporada que viene, porque tanto Badio como Key han alcanzado acuerdos con otros equipos. El base senegalés va a poner rumbo a Panathinaikos porque el conjunto griego ha decidido pagar su cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros, mientras que Braxton Key ha llegado a un acuerdo con el Fenerbahce.

Tampoco continúa Darius Thompson, que hace semanas que llegó a un acuerdo con el Olympia Milano, ni Isaac Nogués, que no va a ejercer la opción del segundo año que firmó cuando llegó a Valencia Basket, según ha informado Jon Chepkevich. El futuro del catalán todavía está en el aire pero lo que está claro es que no continuará a las órdenes de Pedro Martínez.

Y por todos es sabido el caso de Sergio de Larrea, que pondrá rumbo próximamente a la NBA. El base taronja se presentó al Draft y fue escogido en el puesto 25 por los New York Knicks, un equipo que dejaba muy abierta la posibilidad de que Larry se quedara en Valencia un año más debido a su poco espacio salarial y a su necesidad de competir ya. Sin embargo, fue traspasado poco después a Dallas, un equipo en el que, por contexto, Larry tiene mucho mejor encaje, por lo que todo apunta a que el vallisoletano no esperará otro año para cruzar el charco.

Nico Laprovittola of FC Barcelona and Sergio de Larrea of Valencia Basket in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Final Game 4 match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on June 24, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 24/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;ACB;BASKET;SPORT;ZBASKET;ZSPORT;FC Barcelona v Valencia Basket - Liga ACB Endesa - Final Game 4 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Otra salida, aunque estaba clara desde hace meses, es la de Xabi López-Arostegui. De hecho, la mujer del jugador ha publicado un mensaje en redes sociales a modo de despedida: "Gracias infinitas a la gente que nos ha acompañado en este maravilloso camino. Valencia, nos has visto crecer. Fins Sempre".

En total son siete salidas que, en caos de confirmarse todas, sacuden al equipo de Pedro Martínez. La dirección deportiva tiene un arduo trabajo por delante para llevar a cabo una reconstrucción que vuelva a ilusionar a la afición.

Inquietud con Pradilla

Jaime Pradilla es otro que también colecciona pretendientes después de una temporada en la que se ha destapado como uno de los interiores con más presente y futuro de Europa. El Real Madrid le ha seguido durante toda la temporada y ahora tiene decidido pagar su cláusula de 1,5 millones para llevárselo este verano. Valencia Basket sabe de las intenciones del Real Madrid y está dispuesto a luchar por quedarse con Jaime, sin embargo, la pelota está en el tejado del jugador, que es ahora quien debe decidir. Sus palabras en la celebración de la Liga en el Roig Arena inquietaron a la afición porque tenían aroma a despedida: "Gracias por todo, os llevaré en mi corazón".

Primeros objetivos de mercado

Evidentemente, Valencia Basket no se ha quedado de brazos cruzados en el apartado de incorporaciones. De forma paralela ha trabajado para encarrilar a varios jugadores y, salvo giro inesperado, los primeros en llegar serán TJ Shorts y Gonzalo Corbalán. El argentino, que ha completado una gran temporada en el Burgos, tiene pasaporte español, por lo que ayudará con el cupo de jugadores españoles.

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T.J. Shorts intenta entrar a canasta ante la oposición de Darius Thompson y Darius Thompson. / PETE ANDREOU / EFE

Otro objetivo de mercado es Lucas Marí, nombre desvelado por Jaime March. El base es canterano de Valencia Basket y este año puso rumbo a la NCAA pero, tras poner fin a esa experiencia, podría volver para reforzar el primer equipo. SUPER ha podido confirmar que no está cerrado pero que se está trabajando.