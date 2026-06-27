Valencia Basket, un equipo con gasolina infinita

La temporada 2025/26 de Valencia Basket es una de esas que, con el paso de los años, irán cobran todavía más importancia de la que ya se le otorga. El título de Supercopa, la Final Four de Atenas y el broche del título de Liga... Tres éxitos gigantescos conseguidos, además, jugando el mejor baloncesto de toda Europa. Un estilo de juego que ha maravillado a todos no solo durante uno o dos meses contados, sino durante un total de 91 partidos, que son los que ha disputado el conjunto taronja a lo largo de una interminable temporada. El equipo de Europa con mayor kilometraje recorrido.

De la Supercopa a la gloria de LaLiga

El 27 de septiembre de 2025 arrancó el camino de los campeones. Fue en la Supercopa de España, en las semifinales ante el Unicaja que Valencia Basket superó. Al día siguiente disputó la final contra el Real Madrid y se apuntó el primer título de la temporada y los dos primeros partidos de los 91 que ha terminado disputando.

Celebración del Valencia Basket tras ganar la segunda Liga Endesa en la historia del club. / M. A. Polo / Valencia Basket

Tres días más tarde arrancó la Euroliga, competición en la que Valencia Basket todos los partidos posibles a excepción de un hipotético Play-in que no jugó y de la gran final. En total fueron 38 partidos de fase regular, 5 duelos ante Panathinaikos en la ronda de cuartos de final y la semifinal de Final Four ante el Real Madrid. Un resultado de 44 partidos europeos.

En Liga Endesa el guion no ha sido muy diferente. Y es que, si Valencia Basket no ha alcanzado los 50 partidos ha sido por su solvencia en las eliminatorias de Playoff. Solo en fase regular, los de Pedro Martínez disputaron 34 encuentros, a los que hay que añadir 2 ante Surne Bilbao en los cuartos de final, 3 ante Joventut en semifinales y 4 en la gran final ante el Barça. En total, 43 partidos de la competición doméstica.

A los 89 de Supercopa, Euroliga y Liga Endesa hay que añadir los dos de la Copa del Rey en el Roig Arena, en la que Valencia Basket superó al Joventut en cuartos pero dijo adiós en semifinales ante el Real Madrid. En total, 91 partidos disputados entre el 27 de septiembre de 2025 y el 24 de junio de 2026. 91 encuentros en 270 días, es decir, un partido disputado cada menos de tres días (2,97). Una auténtica locura de calendario al que Valencia Basket se ha impuesto con creces.

Jean Montero, tras uno de sus triples en el tercer cuarto. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

Muy superior al resto de equipos españoles

La comparación con el resto de equipos españoles es abismal. Evidentemente con los que no han disputado competición europea pero también con los que sí lo han hecho. El segundo equipo con más kilometraje en sus piernas es el Real Madrid, que disputó la final de Euroliga pero que ha terminado disputando 86 partidos, cinco menos que los taronja. El tercero es el Barça con 84 duelos jugados y el top5 lo completan Kosner Baskonia con 78 y La Laguna Tenerife con 61.

Lista completa de partidos disputado en 2025/26 de los equipos españoles

Valencia Basket - 89

Real Madrid - 86

Barça - 84

Kosner Baskonia - 78

La Laguna Tenerife - 61

UCAM Murcia - 58

Joventut Badalona - 56

Unicaja Málaga - 54

Surne Bilbao Basket - 54

BAXI Manresa - 53

Casademont Zaragoza - 48

Dreamland Gran Canaria - 46

Río Breogán - 34

Bàsquet Girona - 34

Hiopos Lleida - 34

MoraBanc Andorra - 34

Recoletas Salud San Pablo Burgos - 34

Covirán Granada - 34

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El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, y el escolta dominicano Jean Montero tras el segundo partido de las Finales de la Liga Endesa disputado en el pabellón Roig Arena de Valencia, entre Valencia Basket y FC Barcelona. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

El top1 en Europa

Valencia Basket también es el equipo que más partidos ha disputado contando todos los clubes europeos. Además de la interminable Euroliga, la española es la Liga con más partidos disputados, por lo que ningún otro equipo le dispute a los taronja el trono de más kilometraje recorrido. Una circunstancia que multiplica el mérito de la temporada de Valencia BC, a quien no le han pesado las piernas para lograr un doblete nacional y el gran éxito de disputar su primera Final Four de Euroliga.