Jean Montero: "Fui al que más le dieron, en redes, en todos lados... y son cosas que hieren"

Jean Montero, estrella del Valencia Basket, campeón y MVP de la Liga Endesa, ha realizado una entrevista en el canal 'Abriendo Sports' de República Dominicana en la que ha repasado su experiencia de dos temporadas en el club valenciano y ha respondido a las preguntas sobre su futuro, que apunta con seguridad a Olympiacos, actual campeón de la Euroliga.

Al comienzo de la conversación, los periodistas dominicanos le recuerdan que se ha convertido en el primer jugador nacido en la República Dominicana en ser elegido el mejor jugador de la liga española, y el cuarto latinoamericano en conseguirlo junto con Facundo Campazzo, Luca Vildoza y Tiago Splitter. Sobre éxitos de esta clase, Montero asegura que intenta siempre mantener los pies en el suelo y ser humilde. "Trato de que los humos no se me vengan a la cabeza. Es por eso que no me involucro mucho en las redes sociales, no les doy mucho contenido cuando tengo grandes actuaciones. Me alejo un poco, juego a la Play, a 'Call of Duty' con los amigos... Esta es la razón por la que no disfruto al 100 % de las grandes ocasiones", afirma el base revelación de la temporada baloncestística en Europa a sus 22 años.

El 'ofertón' de Grecia

A continuación, los entrevistadores dan por hecho que Jean Montero jugará la próxima campaña en el Olympiacos griego ganando un salario de 3,5 millones y afirman que la oferta del Valencia BC se quedó en los dos. En ese contexto, le preguntan al base por las últimas palabras de Juan Roig con sabor a despedida. "No me sentí mal ni mucho menos. Estoy muy ilusionado por lo conseguido, unos logros que todos estábamos buscando y no se habían dado por los tropiezos en la Copa, la Final Four, y ganar la Liga Endesa fue un respiro. Dijo lo que dijo porque había muchos rumores. Ya llegará el momento de una despedida, o lo que sea. No me enfoco en eso, ahora estoy centrado en disfrutar y en pocos días unirme a la selección".

Uno de los momentos virales de la celebración tras conquistar el Palau Blaugrana fue cuando el dominicano se subió a la grada para festejar con los fans, que le reclamaban con cánticos que reconsiderase su postura y se quedara. El jugador quiere dejar a un lado todo lo referente al cambio de equipo y centrarse en saborear el título en sus últimos días como baloncestista 'taronja'. En este momento de la charla, el base aprovechó para explicar que cuando salieron a la luz las noticias de su fichaje por Olympiacos mucha gente le criticó sin conocer los pormenores de una supuesta renovación con Valencia BC. Además, con el paso de las semanas, han sido varios más los jugadores del equipo que apuntan a una salida.

F. Calabuig

"Hemos disfrutado de lo que no tuvimos en dos años"

"Hay gente que malentiende, a veces. Cuando salió la noticia fui de la plantilla al que más 'tablas' le dieron en redes, en todos lados, mucha gente insultándome... no conocen la realidad de las cosas. Trato de alejarme de eso en redes, pero son cosas que te hieren por más que las quieras obviar. En estos momentos, la afición, el cuerpo técnico, los jugadores disfrutamos de lo que estábamos esperando, que era ganar un título así de grande que no lo tuvimos durante dos años. Y ahora, ya sí. Así que lo que me pasaba por la cabeza era disfrutar y dar ese momento de felicidad a esa gente que, al final, nos apoya desde el principio de temporada", argumentó el 'taronja'.

Jean Montero confesó que "desde 2023", momento en que comenzó a crecer como jugador, ha tenido "ofertas" procedentes "de todos los lugares del mundo". Pese a ello, el dominicano añadió que no se ha movido por dicha tentación, sino por los consejos y el plan trazado por sus agentes, Igor Crespo y Ricky González. "Este es el plan que hicimos y debemos seguir, y hasta ahora nos ha ido bien. Por ello, cuando llegan estos momentos tengo una tranquilidad que no me esperaba realmente", dijo.

A Montero, por otra parte, le pareció "una preguntica difícil" cuál es la mayor experiencia con la que se marchará de Valencia Basket, donde ha coleccionado éxitos, grandes partidos, el cariño y el respeto de los seguidores y de los responsables y trabajadores del club. "La mayor experiencia que diría que yo me llevo es la gran química fuera de la cancha con los compañeros, te diría que ni la forma de jugar se compara con lo que hacíamos fuera, por eso nos complementábamos unos y otros casi sin hablar. Esa es una de las mayores experiencias en mi carrera, y la clave del éxito de esta temporada", valoró el joven base aún de Valencia BC.

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¿Futuro en la NBA?

Finalmente, el conductor del espacio refrescó a Montero su frase sobre las ofertas que ha recibido "de todos lados" desde 2023, y le inquirió: "¿También desde la NBA?". Esta fue la respuesta del base de 1,88 cm: "Sí, hay ofertas de todos lados. Respeto mucho las decisiones de mi equipo de agentes y lo que van opinando de mi situación. Me ayudaron mucho en mi momento más negro de mi carrera -Gran Canaria-, y yo hago lo que me dicen. Viendo los frutos, ahora no me separaré de ellos. La gente debe saber que cuando la NBA te quiere, tú lo vas a ver si te quieren de verdad. Si te quiere, te va a querer". Montero tiene claro que el 'salto' a Estados Unidos terminará llegando a su hora. "Olvídense del futuro, disfrutemos del presente", concluyó.