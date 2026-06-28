Awa Fam firma su mayor exhibición en WNBA con un brutal acierto en el tiro de tres

Ha nacido una estrella. Awa Fam ha llegado a la WNBA en modo apisonadora y a sus 20 años ya es una de las jugadoras más estimulantes de la liga norteamericana, a la que acaba de llegar después de firmar un doblete con Valencia Basket. Su último partido, la victoria de Seattle Storm frente a Atlanta Dream, ha sido el mejor que ha realizado hasta la fecha con unas estadísticas de infarto.

La jugadora de Santa Pola firmó una exhibición dominando muchos registros y, sobre todo, siendo un 'machaque' constante para su rival en términos de anotación. Fam firmó su mejor cifra anotadora desde que aterrizó en la franquicia con un total de 21 puntos anotados.

Awa Fam, jugadora de Seattle Storm / X

Cinco de seis en triples

Los datos, además, muestran una efectividad apabullante. Fam anotó cinco de los seis triples que intentó y ocho de los nueve tiros de campo, demostrando una calidad y una capacidad para calibrar el tiro impropias de una jugadora de su edad y en un escenario de máxima presión como es la mayor liga de baloncesto del mundo.

Crecimiento brutal en el tiro de tres

El crecimiento está siendo meteórico. Según cifras del periodista Sergio Llebrés, el curso pasado en Valencia Basket firmó 27 triples en 41 partidos (0,65 por choque), mientras que en Estados Unidos lleva ya 21 triples en sus primeros 14 partidos (1'65 de media), un salto de calidad abismal en un registro clave en el baloncesto moderno como es el tiro de tres puntos.