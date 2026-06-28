MERCADO DE FICHAJES
Isaac Nogués desvela su destino favorito tras el Catalunya - Gran Bretaña
El ya extaronja tiene como prioridad un equipo de la Liga Endesa, antes de valorar la opción de volver a la NCAA
Isaac Nogués se ha despedido ya oficialmente del Valencia Basket después de una temporada en la que ha podido celebrar un doblete y la clasificación para una Final Four de la Euroliga. Eso sí, el catalán aún no tiene definido su próximo destino, más allá de la opción que tiene de volver a la NCAA si no le surge ninguna mejor opción en España.
Y entre todas ellas, la que más le gustaría a Isaac Nogués la tiene clara y no duda en desvelarla. "Estaría chulo, el sentimiento que tengo por la Penya yo creo que todo el mundo lo sabe, soy de Badalona, de la Penya de toda la vida y entonces para mí sería un orgullo jugar para la Penya, pero hay cosas que no dependen de mí y que no están en mism manos. Me gustaría, igual que jugar en otros equipos, pero el sentimiento que tengo por la Penya es diferente, es un sentimiento que viene desde pequeño", señaló en declaracionea a 'Esports BDN Comunicació' tras el Catalunya - Gran Bretaña disputado este domingo.
Sus números con Catalunya
El ya extaronja fue uno de los convocados por Jaume Ponsarnau en un partido en el que sumó dos puntos y en el que Catalunya, que no competía desde hace tres años", perdió por un ajustado 74-76 en el Nou Congost, ante 2.513 espectadores. Otro jugador con pasado en el Valencia Basket, Guillem Vives, ejerció de capitán y sumó 13 puntos.
- El Valencia CF convence a Guido Rodríguez y cierra su continuidad en Mestalla
- Valencia Basket 'ata' a su primer fichaje 'Top': TJ Shorts
- Corberán 'ficha' balón parado
- Awa Fam lidera el triunfo de Seattle Storm ante una Raquel Carrera que sigue creciendo
- Jean Montero tras el título con Valencia Basket: 'Fui al que más le dieron, en redes, en todos lados... y son cosas que hieren
- Parte médico de Yéremy Pino y Nico Williams en la Selección tras sus lesiones en el Mundial
- CRÓNICA España evita a Argentina con una liada mundial de Muslera
- Álex Baena se venga de Fede Valverde: 'Es uno de los goles que más feliz me ha hecho