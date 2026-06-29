Darius Thompson abandona Valencia Basket

La temporada 2025/26 está vista para sentencia y ahora es turno para el trabajo en los despachos, que en el caso de Valencia Basket no habrá precisamente poco. El último movimiento en confirmarse, que ya llevaba varias semanas siendo un secreto a voces, es el de la salida de Darius Thompson. El club taronja ya ha hecho oficial a través de un comunicado que el jugador norteamericano con pasaporte italiano no continuará en Valencia BC la temporada que viene vía rescisión de contrato.

Comunicado íntegro del club

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el base norteamericano con pasaporte italiano Darius Thompson para rescindir las dos temporadas restantes del compromiso que tenía con la entidad taronja, por lo que queda desvinculado de nuestro Club después de formar parte de la plantilla que consiguió el primer doblete de nuestro primer equipo masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

Valencia Basket quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Thompson durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Darius Thompson llegó a Valencia Basket en el verano de 2025 procedente del Anadolu Efes Istanbul y ha disputado un total de 76 partidos con la camiseta taronja con un promedio de 8,2 puntos con un 36,6% en triples, 1,8 rebotes y 3,1 asistencias para 8,9 créditos de valoración.

Jugado clave, aunque se quedó sin protagonismo

Las últimas semanas, en las que se quedó sin un sitio en la rotación precisamente por su salida a final de temporada, han empañado ligeramente su temporada en el Roig Arena, pero la realidad es que Darius ha sido un jugador trascendental para Pedro Martínez desde el inicio de temporada. En el puesto de base, el norteamericano asumió galones como el director del equipo, aportando veteranía en cada acción de ataque y siendo un pilar en defensa.

Con la llegada de un exterior como Cárdenas, Pedro Martínez prefirió apostar por un jugador con recorrido en el club en detrimento de Darius, que se quedó sin minutos en la rotación.

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Rumbo a Milán

Desde hace semanas es un secreto a voces que tiene un acuerdo con el Olimpia Milano. Si nada se tuerce, Darius jugará en Italia la próxima temporada.