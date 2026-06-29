Nuevo fichaje para reforzar el proyecto del Valencia Basket

El Valencia Basket sigue formando su plantilla para la próxima temporada. El club ha anunciado este lunes el acuerdo con la base Alexis Peterson (31 años, EE. UU./ Alemania, 1.65m) para que se incorpore a la plantilla. La exterior se une así para la próxima campaña a Alicia Flórez, Virag Takacs-Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club. Su presentación a través de un vídeo en las redes sociales ha sido a través de Aw Fam, que ha dado la bienvenida a la jugadora.

El conjunto valenciano ha finalizado su octava campaña en la máxima categoría marcada por el crecimiento del nivel y la exigencia de las competiciones y habiendo levantado la Copa de la Reina y el cuarto título de Liga Femenina Endesa consecutivo. Once trofeos en el palmarés taronja en los últimos seis años, un reflejo de la consolidación del proyecto, con el mérito que conlleva competir por todo año tras año.

Inicio de carrera en EE. UU.

Alexis nació en la ciudad de Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Tras graduarse en el instituto comenzó con su carrera deportiva en la Universidad de Syracusa, donde compitió en la NCAA durante cuatro temporadas entre 2013 y 2017. Cada año fue evolucionando y ganando más presencia en la pista, hasta que en su última campaña promedió 23,4 puntos, 7 asistencias y 3,5 rebotes en 36 minutos jugados por partido. Obtuvo varios reconocimientos por su brillante temporada.

Cuando finalizó su carrera universitaria fue drafteada en la WNBA en el puesto número 15 por Seattle Storm, con el que jugó una campaña.

Dilatada experiencia europea

Tras su paso por la WNBA, Alexis cruzó el charco para sumar su primera experiencia lejos de casa y aterrizó en el Hapoel Petah Tikva, donde estuvo dos temporadas disputando la liga israelí. En 2019 se incorporó al AZS Lublin, en el que destacó en la competición polaca con un promedio de 17,6 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 2 robos por partido.

Regresó por un breve periodo a Israel de la mano del Maccabi Bnot Ashdod, antes de regresar a Europa para incorporarse a Union Féminine Angers Basket 49 en 2021. En el club francés estuvo durante dos campañas, la segunda compitiendo en EuroCup Women por primera vez con unos números de 16,2 puntos, 3,8 rebotes, 4,4 asistencias y 17 de valoración por encuentro. En liga francesa llegó a promediar 19,5 puntos, 3,8 rebotes, 6,1 asistencias y 20,6 de valoración por partido. Alexis permaneció en Francia, pero dio el salto a Basket Landes en 2023 para estrenarse en EuroLeague Women, con unas sólidas estadísticas de 11,8 puntos, 2,7 rebotes, 4 asistencias y 12,3 de valoración por partido.

El Valencia Basket incorpora a la base alemana Alexis Peterson. / SD

Un año después puso rumbo al CCC Polkowice, compitiendo en la liga polaca, pero a mitad temporada se incorporó a Besiktas, donde volvió a jugar en EuroCup Women. En liga turca promedió 15 puntos, 2,5 rebotes y 4,6 asistencias por partido, mientras que en competición europea realizó 11 puntos, 2 rebotes, 5,5 asistencias y 12,5 de valoración por encuentro.

En 2025 volvió a Francia para jugar con Villeneuve d'Ascq LM. En EuroCup Women fue la jugadora más destacada de su equipo, produciendo una media de 14 puntos, 2,8 rebotes, 4,4 asistencias y 17,6 de valoración por partido. Llegaron a la semifinal de la competición, donde cayeron por la mínima ante Athinaikos.

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Internacional con Alemania

Alexis, originaria de Ohio, empezó su carrera internacional jugando en la selección 3x3 de Estados Unidos entre 2021 y 2023. En 2024 obtuvo la doble nacionalidad con Alemania y ya tuvo la oportunidad de disputar los Juegos Olímpicos de París, donde fue una jugadora importante con una media de 13,8 puntos, 3,5 rebotes, 5 asistencias y 13,3 de valoración por partido. Alemania llegó hasta cuartos de final, eliminatoria en la que cayó ante Francia. Desde entonces es una pieza habitual en las convocatorias de Alemania, sumando también un Eurobasket (5ª posición) o el pasado pre Mundial, en el que promedió en 5 partidos 10,6 puntos, 4 rebotes, 6,2 asistencias y 13,8 de valoración de media.