Va a salirle cara la Liga a Valencia Basket

Es difícil encontrar las palabras para explicar lo que siente en estos momentos cualquier aficionado de Valencia Basket. ¿Decepción? No se puede sentir decepción por alguien que te ha dado tanto... No sé si la palabra es rabia, si es impotencia, incredulidad, tristeza o si es una combinación de todas ellas. No sé si el sentimiento empieza a ser de que el título de Liga está saliendo demasiado caro...

Evidentemente es una hipérbole. Jamás un título tan importante como una Liga puede salir caro, y menos para un equipo como Valencia Basket que, por mucho que crezca cada año, tiene que codearse con FC Barcelona y Real Madrid temporada tras temporada. Pero eso es algo que se verá con perspectiva, con el paso del tiempo. Porque ahora mismo la única visión posible es pesimista. Perder a tu entrenador, al mejor que has tenido en tu historia, el que te ha dado los dos únicos títulos de Liga de tu palmarés, el que la afición veneraba... y para irse al Real Madrid...

Respeto a Pedro y gracias eternas, pero el dolor no lo quita nadie

Respeto máximo a Pedro Martínez y a cualquier decisión que pueda tomar. Es lo que merece después de haberlo dado todo por Valencia Basket como entrenador y como persona. Pero respetar a Pedro y a su decisión no la convierte en menos dolorosa. El vacio en el corazón de la afición taronja es ahora mismo gigantesco. De esos que piensas que nunca vas a poder llenar. El tiempo lo pondrá todo en su sitio, pero, a corto plazo, se ha convertido en una tarea muy complicada ser optimista con Valencia Basket.

Xavi Albert se merece la oportunidad

Una vez se asuma que Pedro Martínez es pasado, Valencia BC no tiene más remedio que buscar un nuevo entrenador. Yo, personalmente, apostaría por Xavi Albert. Ya que la desbandada de jugadores y entrenador está siendo incluso mayor de lo esperado, sería inteligente apostar la vía continuista. Xavi es un hombre de club, que lleva toda su carrera deportiva creciendo y aportando a la entidad. Tiene el respeto de la afición y de los jugadores y ha demostrado tener la valía suficiente para afrontar el reto.

En fin, el tiempo todo lo cura y a eso es a lo que se tiene que agarrar Valencia Basket tras un episodio de desamor tan impactante.