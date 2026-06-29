Triple reto de Enric Carbonell: Valencia Basket, Roig Arena y Fundación Trinidad Alfonso

Tras los éxitos de una temporada que ha acabado con doblete tanto en el primer equipo masculino como en el femenino y en un año en el que se ha superado también con nota el cambio de La Fonteta al Roig Arena, el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, asume nuevos cargos de responsabilidad en el legado deportivo de Juan Roig.

Y es que aunque se mantiene al frente de su condición de CEO del club taronja, a partir de ahora pasa a liderar también la gestión del Roig Arena y de la Fundación Trinidad Alfonso, en la que siguen como directores Víctor Sendra y Juan Miguel Gómez.

Un movimiento que se produce después de que Héctor Hernández, director general Financiero, Relaciones Externas y Legado, haya dejado de formar parte del comité de dirección de Mercadona, al que ha pertenecido durante los últimos 23 años.

Carbonell, además, entra a forma parte del Comité de Dirección de Mercadona, desde donde asumirán las responsabilidades que tenía hasta ahora Héctor Hernández.

Cuatro años y medio de éxitos

Enric Carbonell asumió la dirección general del Valencia Basket el 1 de enero de 2022, después de que Paco Raga, Presidente de Honor del Club, asumiera la Dirección General de forma provisional. Anteriormente había sido Director de Operaciones y Procesos del club, tras una etapa de jugador y entrenador de distintos clubes valencianos.

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En su etapa de taronja, el primer equipo femenino ha ganado cuatro Ligas, dos Copa de la Reina y dos Supercopas, mientras que el masculino, tras unos años de crecimiento y ya con un acuerdo de continuidad de tres años en la Euroliga, el primer equipo ha ganado la segunda Liga Endesa de su historia, una Supecopa y la clasificación por primera vez para una Final Four.