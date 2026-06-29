Redacción SD

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Valencia Basket incorpora a la base alemana Alexis Peterson

Con el objetivo de continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos, el Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con la base Alexis Peterson (31 años, EE. UU./ Alemania, 1.65m) para que se incorpore al equipo la próxima temporada. La exterior se une así para la próxima campaña a Alicia Flórez, Virag Takacs-Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club.