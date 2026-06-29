Valencia Basket hace un último intento para retener a Jaime Pradilla

Acaba de arrancar el verano y Valencia Basket tiene encima de su mesa una gran montaña de carpetas abiertas relativas al mercado de fichajes que espera resolver lo antes posible. Una de las más importantes es la de Jaime Pradilla, cuya continuidad en el club taronja no está ni mucho menos clara. El zaragozano, después de una impresionante temporada 2025/26, colecciona varios pretendientes, entre ellos el Real Madrid, que ya ha dejado clara su intención de tirar la casa por la ventana para ficharlo.

Valencia Basket lo sabe, de hecho es consciente del interés blanco desde hace varias semanas, pero no quiere renunciar a Jaime sin, al menos, intentarlo. Por eso, la entidad está decidida a hacer un último esfuerzo para que Pradilla decida quedarse, mejorando todavía más las condiciones de un contrato que renovó a finales del pasado mes de febrero hasta 2028.

Jaime Pradilla, en los estiramientos previos al partido ante el Barcelona en el Palau. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

La oferta del Madrid es muy suculenta

En esa última renovación de Pradilla, Valencia Basket duplicó la cláusula del jugador, que pasó de 750.000 euros a 1,5 millones. El Madrid no solo está dispuesto a desembolsar esa cantidad de dinero, sino que le ofrece al ala pívot un salario que triplicaría el actual durante cinco temporadas. En total, el conjunto blanco asumiría una operación de 11 millones de euros durante el tiempo que dure el contrato, es decir, hasta 2031. El último esfuerzo que está dispuesto a hacer VBC por supuesto también mejoraría el salario actual de Jaime, aunque difícilmente alcanzaría la propuesta blanca.

Lo que está claro es que el Madrid lo va a intentar con todas sus fuerzas y todo su potencial económico, que es mucho. Tras un temporada en blanco, el club quiere un lavado de cara para la plantilla y la ventaja de Pradilla, además de su indiscutible nivel como jugador, es que cumple con un cupo de jugador español, una condición que deben respetar todos los equipos. Por eso se ha convertido en una pieza tan codiciada en el mercado. Valencia BC, por su parte, no quiere renunciar sin intentarlo y por eso está haciendo un esfuerzo por retenerlo.

Jaime Pradilla, clave con el triple que forzó la prórroga y con 27 de valoración. / M. A. Montesinos

La pelota está en el tejado de Pradilla

Y con esos ingredientes encima de la mesa, la pelota está en el tejado de Jaime Pradilla. Es el propio jugador quien debe decidir si continuar en Valencia Basket, actual campeón de Liga y Supercopa, o cambiar de aires rumbo al Real Madrid. Sus palabras en la celebración de la Liga en el Roig Arena generaron cierta inquietud en la afición porque tenían aroma a despedida, pero la realidad es que todavía no hay una decisión en firme. "Gracias por todo, os llevaré en mi corazón", fueron las palabras del jugador.

Noticias relacionadas

Uno caso detrás de otro

No es Pradilla la única carpeta abierta, aunque cierto es que en los últimos días se han ido cerrando varias. A falta de oficialidad, Montero al Olympiacos, Badio al Panathinaikos y Key al Fenerbahce son casos cerrados. Cerca de estarlo está la continuidad de Kameron Taylor, la mejor noticia hasta el momento. Ya oficial es la salida de Isaac Nogués y Darius Thompson. En el apartado de llegadas, TJ Shorts, ya cerrado, será el primero en llegar, y Corbalán, si nada se tuerce, el siguiente. Se trabajan en muchos más perfiles porque se prevén muchas salidas.