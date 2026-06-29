La WNBA 'flipa' con dos acciones de Alicia Flórez, jugadora de Valencia Basket

Alicia Flórez está siendo otra de las jugadoras con 'ADN' taronja que está maravillando en la WNBA. La jugadora de Wahsington está dejando su impronta antes de regersar a Valencia Basket para ser una jugadora importante a las órdenes de Javier Torralba.

En las últimas horas fue protagonista de la épica victoria de Washington Mystics frente a Portland Fire por 124 a 123 y firmó dos jugadas que han dejado alucinados a todos los aficionados del baloncesto norteamericano.

La acción del partido

La primera de ellas, una disputa de balón a ras de suelo para robar y lanzar a su equipo hacia la canasta. La acción ha sido seleccionada, de hecho, como la mejor de todo el partido por la intensidad de la disputa y por el compromiso de la jugadora.

"De campo a campo"

La otra, una canasta en plena prórroga cruzando el campo completo botando el esférico y ayudar a las suyas en un encuentro que tuvo hasta cuatro periodos de alargue y que se decidió con un puntaje muy elevado.