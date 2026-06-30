Así actuó Valencia Basket con Jean Montero y el resto de jugadores con ofertas

Que los peces gordos iban a intentar pescar en Valencia Basket después de la histórica temporada del conjunto taronja era evidente, pero la realidad es que nadie se imaginaba que la desbandada iba a ser tan sangrante. Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key, Sergio De Larrea, Pedro Martínez... todos hace las maletas rumbo a otros horizontes. Ahora el objetivo es retener a Jaime Pradilla y Kameron Taylor, que también tienen ofertas de fuera y su futuro no está nada claro.

Valencia Basket sabía que esto iba a ocurrir, pero en todo momento la postura del club ha sido la de ser fiel a su filosofía. Eso no quiere decir ni mucho menos que no se haya intentado retener a los jugadores que el club, bajo el criterio de Pedro Martínez, consideraba oportuno retener. Valencia BC ha sido ambicioso a nivel económico en muchos de los casos del mercado, pero hay límites que, simplemente, no se pueden sobrepasar.

Montero, una cuestión económica y de ambición

Jean Montero es una estrella. Probablemente el jugador más codiciado ahora mismo en Europa, el que todos quieren tener en su plantilla. Por eso a nadie le extraña que haya despertado el interés de prácticamente todos los equipos de Euroliga, entre ellos el actual campeón, Olympiacos. Los griegos, cuyo potencial económico multiplica al de Valencia Basket, tiraron la casa por la ventana desde el principio con Montero, ofreciéndole un contrato muy superior al actual.

Valencia Basket, que renovó al dominicano el verano pasado por tres temporadas, estuvo dispuesto a ir a la 'guerra' por Montero, pero uno va a la guerra con las armas que tiene, no con las que no tiene. El club taronja le ofreció una mejora sustancial a Jean a nivel económico, pero en ningún caso igualaba la de Olympiacos, que es uno de los equipos con más presupuesto de Europa.

Montero, un jugador con una ambición inmensa, no solo valoró la cuestión económica, que también, sino las aspiraciones de títulos europeos. El dominicano tiene una personalidad desbordante y una confianza en sí mismo incuestionable. Se siente con la capacidad y nivel suficiente para ser el líder del mejor equipo de Europa y guiarlo hacia una nueva Euroliga, siendo además el MVP. De ahí que su decisión, a pesar de estar tremendamente agradecido con Valencia BC, haya sido la de poner rumbo a El Pireo.

Jean Montero, MVP de la final / ACB

'A la guerra' por muchos jugadores bajo el OK de Pedro

El adiós de Pedro Martínez a estas alturas impacta, entre otras muchas cosas, porque la planificación de plantilla de cara a la próxima temporada se estaba haciendo bajo su criterio en conjunto con el de la dirección deportiva. El club, ante el aluvión de ofensivas de otros equipos que querían llevarse a sus jugadores, ha ido decidiendo con qué jugador se debía intentar retenerlo o con cuál no.

El de Brancou Badio fue, por ejemplo, un caso en el que Valencia Basket lo intentó hasta el final. El Panathinaikos le puso mucho dinero sobre la mesa al senegalés y Valencia Basket, al enterarse, igualó rápidamente la oferta. Sin embargo, el conjunto griego, el que cuenta con el presupuesto más alto de toda Europa, dobló la apuesta y alcanzó una cantidad de dinero que no encaja en la filosofía taronja.

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Hasta el final con Pradilla

Es esa la estrategia que se está siguiendo con Pradilla. El zaragozano tiene una oferta del Madrid, que quiere pagar su cláusula, pero Valencia Basket también le ha presentado una propuesta de mejora de contrato. Ahora es Jaime el que debe decidir si se va con Pedro Martínez a la capital o continúa en Valencia. Con Taylor también se apostó fuerte a pesar del interés del Panathinaikos y se logró encauzar la renovación, aunque no está cerrada de forma oficial.