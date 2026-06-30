Los motivos de Pedro Martínez para irse al Madrid: Así se ha fraguado su adiós

Parecía una tarde tranquila de lunes cuando estalló la bomba de que el Real Madrid iba a pagar la cláusula de Pedro Martínez con la voluntad del entrenador catalán de poner rumbo a la capital. Un bombazo que todavía está por confirmarse porque, aunque es inminente, Valencia Basket, a día de hoy, todavía no ha recibido ningún 'buy out' por parte de ningún equipo. Ni por Pedro Martínez ni por ningún jugador.

En cualquier caso, la salida de Pedro es cuestión de horas. El técnico del actual campeón de Liga y Supercopa, que recibió ofertas para mejorar su contrato en Valencia Basket, tenía en su poder decidir si quedarse o marcharse al Real Madrid, y ha tomado finalmente la decisión de afrontar un nuevo reto lejos del Roig Arena.

Juan Roig con Pedro Martínez / EFE

La intrahistoria del adiós de Pedro Martínez

El adiós de Pedro Martínez no se debe en ningún caso a cuestiones económicas. Valencia Basket hizo su trabajo, adelantándose incluso a cualquier intento de clausulazo por Pedro Martínez y ofreciéndole una mejora de condiciones antes de ser conocedor de la voluntad del Real Madrid. Una voluntad, por cierto, que el club taronja conoce por parte del propio Pedro, ya que el Real Madrid, a día de hoy, ni siquiera se ha puesto en contacto con Valencia BC.

Después de esa primera oferta de mejora de la entidad taronja llega la propuesta del Madrid a Pedro. El conjunto blanco le comunica al catalán que le quiere para su banquillo de cara a la próxima temporada y le traslada una suculenta oferta económica, además de preparar el terreno para ejecutar el pago de la cláusula. Cuando Pedro Martínez informa a Valencia Basket de la oferta que ha recibido por parte del Madrid, el club taronja contraoferta y mejora, todavía más, la propuesta que ya le había trasladado previamente a la ofensiva del Madrid.

Entonces... ¿Por qué Pedro se marcha al Madrid?

La marcha de Pedro Martínez no se debe en ningún caso a cuestiones económicas. Valencia Basket, fiel a su modelo deportivo, elige con cabeza qué ofertas igualar y cuáles no. El de Pedro sí fue un caso por el que el conjunto taronja fue 'a la guerra', dándolo todo para retener a su entrenador. Sin embargo, Pedro Martínez le terminó comunicando a la dirección taronja que le daba el 'sí quiero' al Real Madrid, no por cuestiones económicas, sino deportivas. Por la oportunidad, por primera vez en su carrera, de dirigir a uno de los transatláticos de Europa.

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Primero el 'buy out' y, después, manos a la obra

Aunque sea cuestión de horas, Valencia Basket todavía no ha recibido el clausulazo por Pedro Martínez. Una vez se efectúe, ambas partes separarán sus caminos y el club taronja se pondrá manos a la obra para para planificar la próxima temporada. A día de hoy, tanto la vía continuista de Xavi Albert como la de buscar un entrenador en el mercado están abiertas para el club taronnja.