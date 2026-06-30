Primeras palabras de Jaime Pradilla sobre su futuro

El Valencia Basket ya es conocedor de que varios de sus jugadores e incluso Pedro Martínez van a abandonar el club a través del pago de sus respectivas claúsulas de rescisión, pero a pesar de ello, los taronja han reaccionado para intentar evitar la marcha de alguno de sus jugadores más importantes y uno por el que han decidido luchar hasta el final es Jaime Pradilla.

El ala-pívot tiene una oferta del Real Madrid, que está dispuesto a pagar los 1,5 millones de su cláusula que se pactaron tras la renovación con el Valencia Basket del pasado mes de febrero después de que el aragonés haya hecho la mejor temporada de su carrera. Pero los taronja han decidido igualarla para intentar retener a uno de sus mejores jugadores de la temporada, que además suma ya seis años de taronja.

La pelota está ahora en el tejado del internacional maño, un jugador que además trae consigo el plus de ser cupo en un mercado en el que cada vez están más cotizados. Pero el propio Pradila se ha encargado de asegurar que aún no ha tomado la decisión sobre su futuro, aunque sus palabras del pasado jueves en la celebración de la Liga Endesa en el Roig Arena sonaran a despedida y despertaran inquietud en el club, que aún no era consciente de las intenciones del Real Madrid con el jugador.

Jaime Pradilla, en llegada del equipo a Manises de madrugada tras el cuarto partido de la final de Liga. / M. A. Polo / Valencia Basket

Pradilla ha asistido este martes a la Gala de la FEB que se ha celebrado en Madrid, en la que ha sido reconocido como mejor jugador nacional de la temporada. Y en ella, no ha dudado en hablar de su futuro e incluso del inminente fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid.

Las palabras de Pradilla

"Ahora estoy centrado en la selección y cuando tenga que decidir mi futuro, hablaré. Sea lo que sea va a ser bueno seguro y estoy contento de la temporada que he hecho para que me permita decidir", señaló a la prensa respecto a las dos opciones que tiene sobre la mesa.

Sobre la anunciada marcha de Pedro Martínez al Real Madrid añadió que "es una decisión suya, es un grandísimo entrenador y sea lo que sea, que le vaya lo mejor posible". Eso sí, negó que su llegada al Madrid pueda condicionar en algo su decisión.

"Creo que tengo que pensar en mí, al final son decisiones totalmente paralelas, con los dos entrenadores he estado y muy bien con los dos, con los dos he ganado grandes cosas y no tendría nada que ver con mi decisión, es una cosa personal, que tengo que hablar con mi gente, con mi familia y decidir con ellos.

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Junto a Elena Buenavida

En la Gala celebrada en Madrid, Jaime Pradilla coincidió con la también taronja Elena Buenavida, quien recogió el premio a la 'Jugadora joven con mejor proyección'.