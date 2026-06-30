El equipo femenino de Valencia Basket 3x3 inició su participación en el Circuit Pro 3x3 FCBQ con una meritoria tercera posición en la primera parada del campeonato, celebrada el sábado 27 de junio en Tarragona. El conjunto taronja firmó una sólida fase de grupos antes de despedirse en semifinales y finalizar en tercera posición.

Con un roster formado por Alba Sánchez-Ramos, Frida Cecchi, Irene Broncano y Lorena Segura, Valencia Basket 3x3 comenzó la jornada imponiéndose con autoridad a NomadBall por 20-13. Las taronja mantuvieron el buen nivel en su segundo encuentro, resolviendo un ajustado duelo ante Agua y Jardín 3x3 por un igualado 16-15. Ya con la clasificación prácticamente encarrilada, el conjunto valenciano cerró la fase de grupos con una convincente victoria frente a ProSport 3x3 Academy (21-12), asegurando así el liderato del grupo y el pase directo a las semifinales. En la penúltima ronda esperaba Bilbao Miners, uno de los equipos más competitivos del torneo. Las taronja no lograron encontrar continuidad en ataque y terminaron cediendo por 21-9, poniendo fin a su participación con una tercera posición en esta primera cita del Circuit PRO 3x3 FCBQ.

Valencia Basket 3x3 alcanza las semifinales en el estreno del Circuit Pro 3x3 FCBQ / Valencia Basket

Próximo destino: Reus

Valencia Basket 3x3 volverá a la competición el próximo fin de semana en el Torneig Ciutat de Reus, donde buscarán seguir acumulando buenas sensaciones los días 4 y 5 de julio.