Los Dallas Mavericks toman una decisión importante con Sergio de Larrea

Sergio de Larrea podría ser otro de los muchos jugadores que este verano abandonan Valencia Basket rumbo a otros proyectos. En su caso no es por ningún clausulazo de un transatlántico europeo, sino por el salto que va a dar a la NBA después de que los Dallas Mavericks se hicieran con sus derechos durante la noche de la primera ronda del Draft celebrada el pasado 23 de junio. El vallisoletano fue escogido en el puesto 25 por los New York Knicks pero, poco después, fue traspasado a la franquicia tejana, que parece dispuesta a apostar por él.

De hecho, los Mavs parecen haber tomado la primera decisión importante con Larry, y es que, según informa Marc Stein, uno de los periodistas sobre NBA más influyentes de Estados Unidos, está previsto que De Larrea forme parte de la plantilla de los Mavericks que dispute la Summer League que arranca la semana que viene.

¿Qué es la Summer League?

Como su propio nombre indica, la Summer League no es más que una liga de verano, un torneo amistoso enfocado mayoritariamente a que los jugadores que acaban de entrar en la NBA rompan mano con sus nuevos equipos. Cada una de la 30 franquicias conforma un roster con sus jugadores más jóvenes: los rookies, los que apenas llevan un par de años en la liga y algunos jugadores pertenecientes al equipo de desarrollo y se enfrentan en un torneo amistoso.

Para De Larrea será su debut con los Mavericks, su primera toma de contacto y la primera oportunidad de convencer al cuerpo técnico. Su actuación tendrá seguramente mucho peso en la decisión de irse ya a la NBA o quedarse un año más en Valencia Basket.

Noticias relacionadas

Nico Laprovittola of FC Barcelona and Sergio de Larrea of Valencia Basket in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Final Game 4 match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on June 24, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 24/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;ACB;BASKET;SPORT;ZBASKET;ZSPORT;FC Barcelona v Valencia Basket - Liga ACB Endesa - Final Game 4 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Futuro por decidir

Y es que los planes de Larry para la próxima temporada son todavía una incógnita. Marc Stein informa que Dallas Mavericks todavía está meditando sobre cuál es la mejor opción. Que vaya a jugar la Summer League es un claro indicativo de que, si lo ven preparado, le reservarán un hueco en el roster principal. Dalla es un equipo joven, con cierta necesidad de reconstrucción y la presencia de otra joven promesa que ocupe poco espacio salarial podría venirle muy bien a los tejanos.