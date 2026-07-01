El motivo que puede enfrentar a Pedro Martínez con Dusko Ivanovic

No se puede entender el baloncesto europeo de las últimas décadas sin mencionar a Dusko Ivanovic. Más allá de que fuera un muy buen jugador, su trayectoria como técnico le ha llevado a coleccionar un gran palmarés. Pero no ha sido todo un camino de rosas y son varios los volantazos que ha dado su carrera. El último, sin ir más lejos, cuando fue cesado el pasado mes de marzo como preparador del Virtus de Bolonia y, a sus 68 años, perdió el pulso contra varios integrantes de la plantilla con los que estaba enfrentado. La directiva consideró más apropiado despedir al entrenador que a los cuatro jugadores implicados. En cualquier caso, fue rápidamente reclutado por el Zenit de San Petersburgo para liderar el proyecto la campaña 26/27. La carrera del apellido Ivanovic va para largo, tanto por el histórico preparador como por su hijo Stefan.

Su hijo, en peligro con la llegada de Pedro Martínez

Stefan Ivanovic, a mucha distancia de su progenitor, ya ha iniciado su carrera en los banquillos tras dejar la pista en activo. Este curso era uno de los ayudantes de Scariolo en el Real Madrid y ahora está por ver si sigue en el staff con la llegada de Pedro Martínez.

Stefan Ivanovic celebra el título de campeón de Francia junto a Splitter y Carles Marco. / París Basketball

El de Podgorica ha sido parte del cuerpo técnico de Sergio Scariolo este curso, junto a otros como Luis Guil, Isidoro Calín, Matteo Cassinerio, Piti Hurtado, David Jimeno o Juan Trapero. Todo apunta a que varios de ellos tendrán que dejar el equipo cuando se haga oficial la marcha del laureado entrenador italiano y la posterior presentación del que será ex del Valencia Basket a la entidad.

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El joven Ivanovic llegó el pasado verano a Madrid tras una gran etapa en París, donde fue ayudante del extaronja Tiago Splitter. El que fuera pívot del Valencia Basket, de hecho, firmó como entrenador principal de los Chicago Bulls este mismo mes de junio. ¿Reclutará al que fuera su ayudante si Pedro Martínez pide su salida?