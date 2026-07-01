El Valencia Basket anuncia novedades en el futuro de Kameron Taylor

Buenas noticias para Valencia Basket. Después de unos días en los que la actualidad está marcada por la salida de Pedro Martínez, el club ha anunciado este miércoles la renovación de uno de los jugadores más importantes: Kameron Taylor. El jugador tenía una oferta de Grecia para irse sobre la mesa pero desde el conjunto valenciano se ha luchado para retener al jugador, así como se ha hecho también con Brancou Badio y Pradilla, y ha llegado a un acuerdo para ampliar su contrato hasta el final de la temporada 2027-28.

Que los peces gordos iban a intentar pescar en Valencia Basket después de la histórica temporada del conjunto taronja era evidente, pero la realidad es que nadie se imaginaba que la desbandada iba a ser tan sangrante. Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key, Sergio De Larrea, Pedro Martínez... todos hace las maletas rumbo a otros horizontes. El objetivo es retener a Jaime Pradilla y Kameron Taylor, que también tenían ofertas de fuera, de momento se ha conseguido confirmar la continuidad del norteamericano y el club está a la espera de la decisión de Pradilla.

BARCELONA, 24/06/2026.- Los jugadores del Valencia Basket Jean Montero (d) y Cameron Taylor celebran la victoria al finalizar el cuarto partido de la final de la Liga Endesa disputado entre Barcelona y Valencia Basket, este miércoles en el Palau Blaugrana. EFE/Quique García / Quique García / EFE

Con Taylor se apostó fuerte a pesar del interés del Panathinaikos y se ha logrado encauzar la renovación, de uno de los jugadores clave en la buena temporada del conjunto taronja junto a Montero. El alero se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la Euroliga en su posición con una tarjeta en la máxima competición europea de 11,8 puntos con un 38,7% de eficacia en triples, 4,4 rebotes y 2 asistencias para 13,6 créditos de valoración. Sus números en la Liga Endesa han sido muy similares, con 11,7 puntos con un 39,3% en tiros de tres, 4 rebotes, 2,1 asistencias y 1,4 recuperaciones para 13 créditos de valoración.

Comunicado oficial

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el alero norteamericano Kameron Taylor (1,98m, Hyattsville (Maryland), 05/10/1994, 31 años) para ampliar el contrato que le une con la entidad taronja, que, tras esta renovación, se extenderá hasta el final de la temporada 2027-28.

En su primera temporada como taronja, Taylor fue una de las piezas indispensables para conseguir el primer doblete de la historia de nuestro primer equipo masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa de la campaña 2025-26, siendo el segundo mejor anotador (11,8 puntos) y el segundo jugador más valorado (13,3 créditos) del equipo en esta temporada histórica en la que disputó un total de 76 partidos, 64 de ellos como titular, con algo más de 23 minutos de media sobre el parquet.

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Kameron regresaba la pasada temporada a la EuroLeague tras una breve participación anterior con el Maccabi Tel Aviv en 2021-22 y se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la competición en su posición con una tarjeta en la máxima competición europea de 11,8 puntos con un 38,7% de eficacia en triples, 4,4 rebotes y 2 asistencias para 13,6 créditos de valoración. Sus números en la Liga Endesa han sido muy similares, con 11,7 puntos con un 39,3% en tiros de tres, 4 rebotes, 2,1 asistencias y 1,4 recuperaciones para 13 créditos de valoración.