Comunicado oficial de Valencia Basket sobre Braxton Key

Lo que era un secreto a voces ya es oficial: Braxton Key se marcha de Valencia Basket. Así lo ha anunciado el propio club en un comunicado oficial en el que le agradece su "profesionalidad, el trabajo y el compromiso". El jugador se marchará a Fenerbache después de haber sido una pieza clave para ganar la Liga ACB y meterse en la Final Four de la Euroliga.

El jugador, que llegó en octubre del año pasado, acabó convirtiéndose en una pieza muy valiosa dentro del roster por su entrega, su intensidad y su determinación dentro de la pista, proporcionando un 'plus' competitivo gigantesco para luchar contra los mejores equipos del continente.

Braxton Key se hace fotos con unos seguidores / Fernando Bustamante

Comunicado oficial

El ala-pívot norteamericano Braxton Key termina su etapa en Valencia Basket tras finalizar su contrato y optar el jugador por otra propuesta para la próxima temporada, por lo que queda desvinculado de nuestro Club. Braxton llegó con la temporada en marcha, a finales del mes de octubre de 2025, pero tuvo una rápida aclimatación al baloncesto europeo y desempeñó un papel importante en nuestra primera clasificación para la Final Four de la EuroLeague y la consecución del segundo título de la Liga Endesa.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, el trabajo y el compromiso realizados por Braxton durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Key llegó a nuestro primer equipo masculino tras haber sido cortado por los Memphis Grizzlies de la NBA y ha participado en un total de 68 partidos con una tarjeta de 6,7 puntos, 3,6 rebotes, 0,8 recuperaciones y 0,5 tapones para 7,5 créditos de valoración.