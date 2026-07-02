Jaime Pradilla, a un paso de dejar el Valencia Basket por el Real Madrid

El Valencia Basket lo consiguió con Kameron Taylor, pero no con Jaime Pradilla. El club taronja apostó fuerte por retenerlo igualando la oferta del Real Madrid, pero finalmente, el jugador cambiará de aires en el momento en el que se deposite la cláusula de rescisión, algo que aún no ha ocurrido ni en su caso ni con el resto de jugadores que anunciaron su salida, al margen del entrenador. En su caso, asciende a 1,5 millones de euros tras su última renovación.

El interés del Real Madrid por el ala-pívot fue anterior al manifestado para fichar a Pedro Martínez, por lo que la marcha del técnico barcelonés no ha influido en ningún caso en su decisión. Eso sí, si el jugador se había tomado unos días para decidir su irse al Madrid o quedarse en el Valencia Basket, finalmente la balanza se ha decantado hacia la primera opción, tal y como le consta ya al club taronja.

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Jaime Pradilla, defendido por Jan Vesely en la final de la Liga Endesa ante el Barcelona. / M. A. Polo / Valencia Basket

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Su enorme temporada y la condición de cupo le habían puesto en el foco del Real Madrid, pero también de varios grandes de la Euroliga, entre ellos también el Hapoel y Efes, al margen del Zenit. De ahí que su renovación del pasado mes de febrero quedara pronto desfasada en cuanto cifras, y le haya llegado una propuesta que ha considerado óptima para acabar su etapa en el Valencia Basket, después de seis temporadas de taronja.