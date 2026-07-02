MERCADO DE FICHAJES
Jaime Pradilla, a un paso de dejar el Valencia Basket por el Real Madrid
El ala-pívot aragonés, a la espera del pago de la cláusula para cambiar de aires y decir adiós al Valencia Basket
La potente oferta taronja por retenerlo parece no haber sido suficiente y el jugador apuesta por un nuevo reto deportivo
El Valencia Basket lo consiguió con Kameron Taylor, pero no con Jaime Pradilla. El club taronja apostó fuerte por retenerlo igualando la oferta del Real Madrid, pero finalmente, el jugador cambiará de aires en el momento en el que se deposite la cláusula de rescisión, algo que aún no ha ocurrido ni en su caso ni con el resto de jugadores que anunciaron su salida, al margen del entrenador. En su caso, asciende a 1,5 millones de euros tras su última renovación.
El interés del Real Madrid por el ala-pívot fue anterior al manifestado para fichar a Pedro Martínez, por lo que la marcha del técnico barcelonés no ha influido en ningún caso en su decisión. Eso sí, si el jugador se había tomado unos días para decidir su irse al Madrid o quedarse en el Valencia Basket, finalmente la balanza se ha decantado hacia la primera opción, tal y como le consta ya al club taronja.
Más ofertas de equipos de Euroliga
Su enorme temporada y la condición de cupo le habían puesto en el foco del Real Madrid, pero también de varios grandes de la Euroliga, entre ellos también el Hapoel y Efes, al margen del Zenit. De ahí que su renovación del pasado mes de febrero quedara pronto desfasada en cuanto cifras, y le haya llegado una propuesta que ha considerado óptima para acabar su etapa en el Valencia Basket, después de seis temporadas de taronja.
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