El ex del Valencia Basket Jasiel Rivero busca equipo como agente libre

El futuro de Jasiel Rivero vuelve a estar en el aire. El pívot cubano se ha convertido en agente libre después de que el Estrella Roja de Belgrado decidiera no ejecutar la opción de renovación por una temporada más que figuraba en el contrato firmado por el extaronja el pasado verano.

Rivero aterrizó en Belgrado en el verano de 2025 con un acuerdo de una campaña más otra opcional, pero su etapa en el conjunto balcánico quedó marcada por la mala fortuna. El interior apenas pudo participar después de sufrir una fractura en un metatarsiano del pie durante su debut en la jornada inaugural de la Euroliga frente al Olimpia Milán, una lesión que prácticamente le dejó toda la temporada en blanco.

Con la decisión del Estrella Roja, el internacional cubano recupera ahora la libertad para negociar su próximo destino. A sus 32 años, Rivero cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto español tras su paso por San Pablo Burgos y Valencia Basket, además de haber vestido la camiseta del Maccabi Tel Aviv antes de recalar en Serbia.

Jasiel Rivero, en un partido con el Maccabi ante el Panathinaikos / EFE

Sus números en Valencia Basket

Durante las dos temporadas que defendió la camiseta taronja (2021-22 y 2022-23), Rivero disputó 59 partidos de Liga Endesa, con unos promedios de 10,5 puntos, 4,2 rebotes y 12,1 de valoración. En su segunda campaña dio un paso adelante, elevando sus prestaciones hasta los 11,7 puntos, 4,2 rebotes y 14,4 créditos de valoración por encuentro, consolidándose como una de las referencias interiores del equipo gracias a su eficacia cerca del aro.

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En el comunicado oficial en el que anunció su salida, el Estrella Roja quiso agradecer la profesionalidad del jugador. "El club aprovecha esta oportunidad para agradecer a Jasiel todo lo que ha hecho vistiendo la camiseta rojiblanca y le desea buena salud, felicidad y éxito en su futura carrera", señaló la entidad serbia.