El Joventut despide a Guillem Vives y ficha a Isaac Nogués del Valencia Basket

Está claro que se viene un mercado de fichajes movidito en la Liga Endesa. El Valencia Basket será el principal protagonista, tanto por las múltiples salidas importantes como por las llegadas que se esperan. El Real Madrid, directamente involucrado en parte de la desbandada de los del Roig Arena, también tendrá lo suyo, como un Barça necesitado de cambios cuanto antes. Pero esto es sólo parte de lo que viviremos estos meses, ya quehay muchos otros protagonistas.

Precisamente un viejo conocido del Valencia Basket puede dejar su sitio a un jugador que ha defendido los intereses valencianos este mismo curso. La Penya ha anunciado la marcha de Guillem Vives. El exterior vivió una gran etapa en Valencia, donde permaneció desde 2014 hasta 2021, cuando regresó al Joventut. Gracias a su buen trabajo en La Fonteta, Vives llegó ser un habitual en la selección española, pero de eso hace mucho y ahora tendrá que buscar un nuevo destino para seguir disfrutanto del baloncesto a sus 33 años recién cumplidos. Ofertas no le van a faltar.

Guillem Vives intenta frenar a Matteo Spagnolo en el Baskonia - Joventut de este domingo. / L. Rico / EFE

Isaac Nogués, libre del Valencia Basket

Serán varios los fichajes del Joventut, pero uno de ellos apunta a ser Isaac Nogués, que ha acordado su rescisión del Valencia Basket por la temporada que le restaba. El exterior, que triunfó en la G-League como jugador de un perfil muy defensivo y de intensidad, ha finalizado su vinculación con el Valencia Basket. Como jugador libre llegará al equipo de su tierra con la misión de convertirse en una pieza importante en el engranaje del juego de los de Badalona.

Comunicado oficial del Valencia Basket

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el escolta Isaac Nogués para rescindir la temporada restante del compromiso que tenía con la entidad taronja, por lo que queda desvinculado de nuestro Club después de formar parte de la plantilla que consiguió el primer doblete de nuestro primer equipo masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

Valencia Basket quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Nogués durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

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Isaac Nogués, en el partido ante el Dreamland Gran Canaria. / M. A. Polo / Valencia Basket

Isaac Nogués llegó a Valencia Basket en el verano de 2025 como agente libre tras haber jugado la temporada anterior con el equipo afiliado de la G-League de los Portland Trail Blazers, los Rip City Remix. En su periplo como jugador taronja, Isaac ha participado en 33 partidos entre Liga Endesa, Euroliga y la Supercopa Endesa.