Recital de asistencias de Álvaro Cárdenas con España

La selección española se impuso este jueves por un contundente 109-81 a Dinamarca en la quinta y penúltima jornada del Grupo A en la primera fase clasificatoria para la próxima Copa Mundial de la FIBA, que se disputará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en Catar.

Un partido que se disputó en la Caja Mágica y que contó con la presencia de dos jugadores taronja como Álvaro Cárdenas y Jaime Pradilla, aunque el maño está a la espera de que el Real Madrid pague su cláusula para poder fichar por el conjunto blanco.

Ninguno de ellos salió en un quinteto inicial que formaron Alberto Díaz, Darío Brizuela, Hugo González, Izan Almansa y Willy Hernangómez, pero destacaron en la cómoda victoria de los de Chus Mateo. Álvaro Cárdenas sobresalió en la dirección del juego con hasta 8 asistencias, a las que sumó 2 puntos, 2 rebotes y 11 de valoración en sus 15 minutos en pista. Jaime Pradilla, por su parte, acabó con 9 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 12 de valoración en menos de 17 minutos en pista. En el caso del aragonés.

FICHA TÉCNICA

ESPAÑA, 109 - DINAMARCA, 81 (51-41, al descanso).

ESPAÑA: Díaz (-), Brizuela (4), González (16), Almansa (12) y Hernangómez (9) --quinteto inicial--; Parra (11), Cárdenas (2), Saint-Supéry (16), Alonso (6), Oriola (20), Yusta (4) y Pradilla (9).

DINAMARCA: Heede-Andersen (11), Klussmann (5), Jukic (6), Kristensen (2) y Ballisager Webb (14) --quinteto inicial--; Jellum (12), Rimdal (6), Vogel (12), Haubro Petersen (2) y Jorgensen (11).

PARCIALES: 24-19, 27-22, 31-14 y 27-26.

ÁRBITROS: Krejic (SLO), Grigioni (ITA) y Marziali (ITA). Eliminaron por faltas personales a Rimdal en Dinamarca.

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PABELLÓN: Caja Mágica.