El fichaje de Santi Aldama en la NBA que afecta a Sergio de Larrea

La NBA tiene estas cosas. Uno se acuesta pensando en la próxima temporada, en las cábalas de mercado y en el verano largo de los despachos, y se levanta con un español cambiando de franquicia y otro mirando de reojo el mismo vestuario. Santi Aldama pone rumbo a los Dallas Mavericks. El histórico equipo tendrá un claro aroma español próximamente con la llegada del talentoso internacional que deja Memphis

De momento, lo seguro es el traspaso. Según adelantó Shams Charania, de ESPN, Memphis envía a Santi Aldama a Dallas a cambio de A.J. Johnson, una primera ronda de Golden State de 2030 protegida del 1 al 20 y dos futuras segundas rondas. NBA.com recogió también la operación como un acuerdo reportado, con los Mavericks recibiendo además los derechos de Draft del alero Tarik Biberović, elegido en el número 56 de 2023.

Memphis continúa haciendo acopio de rondas y margen de maniobra. Dallas, en cambio, incorpora un jugador hecho, europeo, versátil, con centímetros, tiro y capacidad para vivir en esa frontera tan actual entre el ‘4’ abierto y el interior móvil. No es un fichaje de fuegos artificiales, pero sí un tipo necesario para tratar de consolidar un equipo en la zona alta.

Santi Aldama, un fichaje de cierto peso

Aldama, a sus 25 años, abandona Memphis después de cinco temporadas y tras una campaña en la que elevó su producción hasta los 14 puntos de media en 28 minutos antes de que una intervención en la rodilla condicionara su tramo final. Desde que llegó del Loyola Maryland fue quemando etapas hasta ser un jugador capaz de cuajar partidos sobresalientes. Dallas deberá aprovecharlo. Mavs Moneyball apunta que Aldama entra en una rotación exterior-interior bastante poblada, pero también subraya que puede beneficiarse del ritmo que pretende imprimir el nuevo entrenador, Dusty May. Veremos si logra afianzarse entre los jugadores con más minutos de calidad, ya que es la idea.

Santi Aldama, durante un partido con los Memphis Grizzlies, es hoy el principal referente español en la NBA / EFE

La operación tiene, además, una lectura económica. El acuerdo permite a Memphis preservar su excepción de traspaso de 28,9 millones de dólares vinculada al movimiento de Jaren Jackson Jr.; la primera ronda de Golden State de 2030, protegida del 1 al 20, se convertiría en segunda ronda si no llega a transferirse.

Pero el foco español no se queda en Aldama. Porque en Dallas está también el nombre de Sergio de Larrea. El exterior formado en Valencia Basket fue elegido en el puesto 25 del Draft de 2026, en una elección que pertenecía a Los Angeles Lakers, pasó por New York Knicks y acabó finalmente en manos de los Mavericks. Ahora bien, que la llegada del canario pueda ayudar a crear un entorno más reconocible para De Larrea si finalmente cruza el Atlántico, eso ya es otra cosa. Tener cerca a un compatriota asentado en la liga no te garantiza minutos, ni tiros, ni paciencia del entrenador. Pero ayuda. Ayuda a entender la competición, los viajes, los códigos de vestuario, el calendario, las noches malas y ese idioma no escrito que la NBA impone desde el primer entrenamiento. Seguramente a De Larrea no le haría falta esa ayuda inicial, pero está claro que tener a un compañero de selección en el vestuario siempre viene bien.

Noticias relacionadas

Sergio de Larrea, contra el Barça / Europa Press

De Larrea, ¿directo a la Summer League?

Además, según informa Marc Stein, uno de los periodistas sobre NBA más influyentes de Estados Unidos, está previsto que De Larrea forme parte de la plantilla de los Mavericks que dispute la Summer League que arranca la semana próxima. Eso sí, antes deberá despedirse del Valencia Basket pagando su cláusula. De confirmarse toda la operación, el todavía taronja se convertiría en el tercer español en vestir la camiseta de Dallas tras José Manuel Calderón y el recién llegado Santi Aldama.