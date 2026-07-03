El mensaje de Braxton Key tras su marcha del Valencia Basket

Braxton Key ya es historia en el Valencia Basket. Desde que llegó con la temporada empezada fue ganando peso en las rotaciones de Pedro Martínez. Su intensidad defensiva fue clave y en un curso tan largo y con las finales tanto de Euroliga como de ACB, su nivel de menos a más fue clave para alcanzar los títulos.

La espantada de jugadores del Valencia Basket al término del mejor curso de la historia está siendo una auténtica sangría, aunque no todas las salidas que se presumen han sido oficializadas. Son muchas las noticias que rondan la actualidad taronja en las últimas semanas, entre llegadas y salidas. Están por ver cuáles se terminan cerrando y cuáles no. De los que se van seguro, sean Montero, Key u otros, pueden existir versiones enfrentadas sobre los motivos de sus salidas. En este sentido, Braxton Key quiso salir al paso este jueves con un tuit:

El tuit de Braxton Key

"Basta de noticias falsas. Todo es amor entre mí y Valencia Basket. Tuvimos una racha histórica. ¡Siempre seré fan de taronja de por vida!".

Noticias relacionadas

Braxton Key se hace fotos con unos seguidores / F. Bustamante

Los números de Key en el Valencia Basket

Key llegó al Roig Arena tras haber sido cortado por los Memphis Grizzlies de la NBA y ha participado en un total de 68 partidos con una tarjeta de 6,7 puntos, 3,6 rebotes, 0,8 recuperaciones y 0,5 tapones para 7,5 créditos de valoración.