La emotiva despedida de Jaime Pradilla: "Valencia siempre estará en mi corazón"

Jaime Pradilla ya no es jugador de Valencia Basket. El club lo ha hecho oficial a través de un comunicado de despedida en el que ha agradecido al jugador zaragozano los seis años que han caminado juntos. Pradilla abandona la entidad taronja para poner rumbo al Real Madrid, que ha abonado su cláusula de rescisión para incorporarlos a su filas de cara a la próxima temporada.

No ha tardado demasiado el ala pívot zaragozano en publicar una carta de despedida dirigida a Valencia Basket y a su afición. Pradilla ha dedicado unas emotivas palabras, asegurando que Valencia siempre estará en su corazón y que el jugador en el que se ha convertido se lo debe al club, a la ciudad y a su afición.

Carta completa de Jaime Pradilla

"Hay despedidas que cuesta escribir porque significan dejar atrás un lugar que se ha convertido en casa. Llegué a V en verano de 2020 siendo casi un niño, con mucha ilusión y la cabeza llena de preguntas. Me marcho seis temporadas después convertido en el jugador y en la personaba que soñaba ser, y eso se lo debo a este club, a esta ciudad y a su gente.

Aquó he crecido en todos los sentidos. He debutado en Europa, he vicido noches que no olvidaré jamás y he tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que han pasado de ser equipo a ser familia. A todos ellos tengo que darles las gracias, por acogerme desde el primer día como a uno más, por estar en lo bueno y en lo difícil, y por empujar siempre en la misma dirección.

Gracias a todos los entrenadores por confirar en mí, por exigirme y por ayudarme a encotrar mi mejor versión. Gracias también a Juan Roig y a todo el personal del club por cuidarme desde el primer día y por darme la oportunidad de hacerme un hueco en su historia. Es algo de lo que estaré orgulloso toda la vida.

Finalmente quiero agradecer, de todo corazón, a la afición y su apoyo constante. Habéis sido nuestro motor en cada partido, dentro y fuera de casa. No hay forma de devolveros todo lo que me habéis dado, pero os prometo que me llevo cada aplauso, cada grito y cada abrazo conmigo, allá donde vaya.

Cerramos juntos este capítulo de la mejor forma posible, levantando un título que quedará para siempre en la memoria de todos.

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Valencia siempre estará en mi corazón. Amunt Valencia".