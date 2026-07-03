Ya hay fecha para el debut de Pedro Martínez con el Real Madrid

La inesperada salida de Pedro Martínez del Real Madrid al Valencia Basket continúa dando coletazos. El 'shock' en el equipo taronja después de que su entrenador decidiera pagar la cláusula de salida para unirse al proyecto medridista poco a poco se disipa y las aguas vuelven a su cauce. Valencia Basket ya planifica la próxima temporada, mientras el entrenador catalán ya mira a lo que será su experiencia en el club merengue.

Evidentemente la próxima temporada tendrá varios focos de interés con los múltiples enfrentamientos que tendrán Valencia Basket y Real Madrid en Liga Endesa y en Euroliga, un mínimo de cuatro. No obstante Pedro Martínez se estrenará oficialmente al frente del Real Madrid antes con la disputa de un nuevo torneo que entra en liza la próxima temporada.

Pedro Martínez. / SD

La Euroliga ha aprobado la creación de la Supercopa de Europa, que se disputará este mismo año. El torneo será el inicio de la temporada 2026/27, puesto que se celebrará el 18 y el 19 de septiembre en Dubái. Allí el Madrid se enfrentará al campeón de la Euroliga, el Olympiacos y al anterior campeón, Fenerbahçe y al anfitrión, el Dubai Basketball.

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Este será el estreno oficial de Pedro Martínez en su nuevo proyecto. El inicio de la Euroliga está proyectado para el 24 y 25 de septiembre y, a priori, ese fin de semana también arrancará la Liga Endesa. Una semana antes se celebrará la Supercopa Endesa, donde estará el Valencia Basket como campeón, pero no el entrenador campeón ni el Real Madrid.