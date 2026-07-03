Alicia Florez asume galones de líder en la WNBA y firma su mejor partido con las Mystics

Alicia Florez sigue creciendo a pasos agigantados en la WNBA. La base de Valencia Basket, que está disputando con Washington Mystics el inicio de la temporada estadounidense, ha firmado esta madrugada su mejor partido desde que arrancó la aventura americana. La base española ha sido una de las jugadoras más destacadas de su equipo en la victoria frente a Atlanta Dream. En 27 minutos ha firmado 13 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias con un 63 por ciento en tiros de campo y 67 por ciento en triples.

La jugadora de Valencia Basket se marchó a Washington nada más terminar la Liga F Endesa y, aunque de inicio firmó un contrato de prueba, rápidamente convenció al cuerpo técnico hasta el punto de habere convertido en una jugadora fija dentro de la rotación. Su peso en el equipo es cada vez mayor y ya deja actuaciones como la de la pasada madrugada, en la que se acercó a registros de triple-doble.

Formará parte de la plantilla de Valencia Basket la temporada que viene

Alicia Flórez será integrante de la primera plantilla taronja en la 2026/27. La exterior ha estado cedida una temporada en el Durán Maquinaria Ensino, donde se ha convertido en una de las jugadoras más destacadas de la LF Endesa. La leonesa ha dejado una magnífica carta de juego este curso: 11,7 puntos, 5,5 rebotes, 5,2 asistencias, 2 robos y 15,5 de valoración en 30 partidos.

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Una vez finalice su paso por norteamérica se incorporará a la disciplina del equipo taronja, al igual que su compañera Raquel Carrera, también en la WNBA con New York Liberty.