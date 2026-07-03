Ya es oficial. Jaime Pradilla deja de ser jugador de Valencia Basket después de que el Real Madrid haya abonado su cláusula de rescisión. Así lo ha confirmado el conjunto taronja a través de sus redes sociales en un comunicado oficial en el que agradece al jugador zaragozano los seis años en los que han caminado juntos.

De momento, el comunicado solo habla de la parte que afecta a Valencia Basket: la desvinculación del jugador vía pago del importe íntegro de la clásula. El comunicado no menciona al Real Madrid, pero la llegada de Pradilla al conjunto blanco es cuestión de horas después de que el ala pívot haya aceptado la oferta que le presentó el club de Florentino Pérez

Comunicado íntegro

El ala-pívot internacional español Jaime Pradilla queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato y haber optado por otra propuesta diferente a la del club para continuar su carrera profesional, por lo que finaliza su etapa como taronja tras seis temporadas y 390 partidos con la camiseta de nuestro primer equipo masculino.

Durante el curso que acaba de terminar, en el que rubricó una extensión de contrato hasta 2028 en el pasado mes de febrero, Jaime fue una de las piezas importantes en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa participando en un total de 86 partidos con un promedio de 8,4 puntos, 4,9 rebotes y 2 asistencias para 12,1 créditos de valoración.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Jaime Pradilla durante el tiempo que ha defendido la camiseta taronja y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Seis temporadas como taronja

Jaime Pradilla llegó a nuestra ciudad en el verano de 2020 procedente del Casademont Zaragoza y ha participado en un total de 390 partidos, lo que le deja en la sexta posición histórica en la clasificación de partidos jugados con Valencia Basket. Su promedio de carrera como jugador taronja es de 6,1 puntos y 3,8 rebotes para 8 créditos de valoración, con un crecimiento exponencial temporada tras temporada.

En su tiempo con Valencia Basket, Pradilla ha metido en su palmarés la Liga Endesa y la Supercopa Endesa de la temporada 2025-26. Además, fue galardonado como componente del Mejor Quinteto Joven en la temporada 2021-22 y este verano fue designado por la FEB como el “Mejor Jugador Nacional” en la VII Gala del Baloncesto Español.

Jaime Pradilla, antes de uno de sus últimos partidos con el Valencia Basket. / M. A. Polo / Valencia Basket

Durante su etapa como taronja, Jaime Pradilla ha sido un habitual de la Selección Española, con la que obtuvo su mayor éxito al colgarse la medalla de oro en el EuroBasket de 2022. Como jugador de Valencia Basket ha participado en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los EuroBaskets de 2022 y 2025.

Histórico pese a su juventud

Aunque abandona Valencia Basket con 25 años, Jaime Pradilla ya aparece entre los primeros en varias clasificaciones históricas de nuestro primer equipo masculino. Además de ser sexto en partidos totales jugados, es el segundo con más partidos de EuroLeague disputados con la elástica taronja (122) y octavo en la Liga Endesa (216). Además es undécimo en anotación (2385 puntos) y cuarto en rebotes (1488) en la clasificación histórica.

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Otro pilar al que sustituir

La de Pradilla, que pone rumbo al Madrid de Pedro Martínez, es una de las muchas salidas dolorosas que se están dando en Valencia Basket estos días. El club está obligado a buscar en el mercado un '4' con el potencial anotado de Pradilla. De momento, el único fichaje confirmado es el de Gonzalo Corbalán, mientras que el siguiente, si nada se tuerce, será TJ Shorts. Dos armas exterioes. La dirección deportiva debe ahora ponerse las pilas también con refuerzos interiores.