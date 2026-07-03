Comunicado oficial sobre Pedro Martínez: paga su cláusula y abandona el Valencia Basket

Pedro Martínez es historia viva del Valencia Basket. El preparador catalán ha decidido abandonar el club del Roig Arena pagando su cláusula de rescisión y empezar una nueva aventura en el Real Madrid un día después de que los blancos llegaran a un acuerdo de rescisión con Sergio Scariolo.

Con el pago de la cláusula, rompe de esta manera el acuerdo que firmó hace pocos meses con la entidad taronja por la que iba a permanecer ligado hasta 2028. No ha podido ser y este viernes se ha confirmado de manera definitiva su ruptura con los valencianos.

A la hora de romper su silencio tras días convulsos a causa de la traumática salida del club, a Martínez se le percibe preocupado por el sentir final que haya podido dejar entre los seguidores su inesperada marcha. "En el discurso de celebración en el Roig Arena no sabía que me iba a ir, quise mandar un mensaje de cultura de club", apuntó en una reciente entrevista a 'Las Provincias'. El preparador lamenta que la afición 'taronja' esté molesta y que se marcha a la casa blanca porque le gusta probarse. "Hay una cosa que me gusta, probarme, hacerlo con un equipo que tiene la máxima ambición, y por lo tanto, también la máxima presión que yo tendré entrenando a ese equipo", reconoció.

Juan Roig con Pedro Martínez / EFE

Comunicado Oficial del Valencia Basket sobre Pedro Martínez

Tras abonarse la cláusula de salida recogida en su contrato que le permitía romper de manera unilateral su vinculación con Valencia Basket, Pedro Martínez queda desvinculado del Club y dejará de ejercer como entrenador jefe de nuestro primer equipo masculino. El pasado 25 de marzo de 2026, el técnico catalán había ampliado su contrato con Valencia Basket hasta el final de la temporada 2027-28.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, dedicación y el trabajo realizados por Pedro durante esta segunda etapa ocupando el primer asiento del banquillo taronja.

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, y el escolta dominicano Jean Montero tras el segundo partido de las Finales de la Liga Endesa disputado en el pabellón Roig Arena de Valencia, entre Valencia Basket y FC Barcelona. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

Después de una primera etapa entre 2015 y 2017 en la que el equipo taronja ganó la Liga Endesa de 2017, Pedro Martínez regresó en el verano de 2024 para un segundo viaje como nuestro primer entrenador que ha durado de nuevo dos temporadas. Y del que sale como el primer técnico que consigue ganar múltiples títulos y el que más ha cosechado con nuestro equipo profesional masculino al añadir a esa primera Liga otros dos trofeos más: la Supercopa Endesa 2025 y la Liga Endesa 2025-26.

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Sus números como taronja

Pedro Martínez deja el Valencia Basket como el entrenador con más partidos dirigidos (282) y con más victorias (207), además de ser también el que más encuentros ha dirigido al Club en Liga Endesa (168) y en competiciones europeas (105).