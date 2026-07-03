Pedro Martínez explica su traumática salida del Valencia Basket: "Me voy al Real Madrid porque me gusta probarme"

Pedro Martínez, el técnico de las dos ligas del Valencia Basket, próximo entrenador del Real Madrid, ha asegurado en una entrevista a 'Las Provincias' que siente que la afición 'taronja' esté molesta y que se marcha a la casa blanca porque le gusta probarse. "Hay una cosa que me gusta, probarme, hacerlo con un equipo que tiene la máxima ambición, y por lo tanto, también la máxima presión que yo tendré entrenando a ese equipo", argumenta.

A la hora de romper su silencio tras días convulsos a causa de la traumática salida del club, a Martínez se le percibe preocupado por el sentir final que haya podido dejar entre los seguidores su inesperada marcha. "En el discurso de celebración en el Roig Arena no sabía que me iba a ir, quise mandar un mensaje de cultura de club", apunta.

El discurso del Roig Arena y el inicio de su salida

Cabe recordar que en ese discurso al que hace referencia en la entrevista, el técnico dio a entender al seguidor que el camino "juntos" proseguiría. "Somos un gran club, con un gran pabellón, tenemos un mecenas que esto sea posible, muchísima gente trabajando fuera y dentro de la pista. Habrá cambios, unos jugadores se irán, pero lo importante es nuestra filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos", dijo. A la postre, él también ha sido uno de los que se van.

Así ha explicado Pedro Martínez cómo se desarrollaron los acontecimientos para su salida del Valencia Basket: "Cuando renové en marzo no tenía agente. La negociación que se hizo con el Valencia Basket fue directa. En ese momento decidí que mi carrera profesional iba a continuar sin un representante. Se hizo una negociación que llevé personalmente con el director general, Enric Carbonell, llegando a un acuerdo en unas condiciones que obviamente las dos partes consideramos satisfactorias. En ese momento creía que ese iba a ser mi último contrato como entrenador profesional al más alto nivel".

"A partir de ahí, con ese contrato firmado, durante los play-off, desde la eliminatoria con el Joventut, dos personas cercanas a mí me transmitieron que había dos equipos de Euroliga que estaban interesados en contratarme, que querían saber cuál era la cláusula de salida. La verdad es que tuve que ir a mirar cuál era la cláusula de salida, porque no es algo que negocié, sino que fue la que el club consideró oportuna. No fue algo que le diera importancia porque cuando firmé el contrato con el Valencia Basket no estaba pensando que alguien pudiera pagarla. Les transmití a esas dos personas cuál era la cláusula y la cosa quedó ahí. No le di una gran credibilidad. Uno de los equipos que mostró interés fue el Real Madrid, y el otro, un club extranjero. En el empezamos a jugar cada dos días y la única comunicación antes de que terminó la final fue de una de esas dos personas que me dijo que el no veía mal la cantidad a pagar y que podrían tener interés. Pero no me dijo en ese momento si era la única opción. Yo no hablé con nadie del Madrid durante el ni nadie del club se dirigió a mí", continúa explicándose.

Posteriormente, argumenta: "La Liga la ganamos el miércoles 24 en Barcelona. El jueves 25 fue la celebración y al mediodía, me llama una persona del Real Madrid felicitándome por el éxito conseguido, y para comunicarme que tenía interés en que nos pudiéramos ver". Además, el entrenador admite una contraoferta del Valencia Basket, por parte de Enric Carbonell: "Sí, el sábado 27 de junio, diría que sobre el mediodía, Enric Carbonell me llama y me dice: 'tenemos mucho interés en que continúes y vamos a hacer una mejora respecto al contrato que hemos firmado'. Se lo agradezco y un par de horas después me envía un mensaje escrito con las condiciones que me proponen para el nuevo contrato. En ese momento, todavía no tenía la oferta por escrito del Real Madrid que llegaría posteriormente durante la tarde de ese sábado".

"Hasta el último minuto he sido entrenador del Valencia Basket"

Pedro Martínez lamenta el malestar de la afición, en especial, por sus palabras en el discurso de la celebración, aunque asegura que "en ese momento" solo había quedado en reunirse con dos personas que tenían interés en contratarle. "No tengo ni sé las condiciones, ni tengo decidido, seguro, que me voy a ir. En el momento del discurso sigo siendo entrenador de Valencia Basket, tengo contrato en vigor y no hay nada que me haga pensar que me voy a ir seguro", razona. Sobre el cabreo de los aficionados, indica: "Siento que haya sido así. Desde luego que no era mi intención. No me considero la persona más inteligente del mundo, pero supongo que todo el mundo puede entender que si en ese momento hubiera estado decidido a irme nunca hubiera hecho esa valoración en la celebración del Roig Arena. En ese momento, y lo quiero poner en valor, hasta el último minuto he sido entrenador del Valencia Basket y he dado lo máximo para el club. Hasta el último minuto".

Noticias relacionadas

Bendice a Xavi Albert

"Me da la sensación de que aparte del factor sorpresa, también el hecho de que vaya al equipo al que voy magnifica el impacto de la noticia. Si mi salida fuera para ir a otro equipo, seguramente, el impacto no sería el mismo", añade antes de poner en valor la figura de Xavi Albert, una de las alternativas a ocupar su vacío en el banquillo del Valencia Basket. "Soy optimista con él, es un entrenador absolutamente preparado y tiene muchísimo nivel".