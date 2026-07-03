Los resentidos dardos de Scariolo a Pedro Martínez y al Real Madrid
El italiano se ha despedido de la que fue su casa con una mezcla de mensajes en varias direcciones
La salida de Sergio Scariolo de la que ha sido su casa en diferentes etapas, siendo la última de un año, está conllevando cierta polémica. El italiano siempre fue un tipo de comportamiento ejemplar, nada que ver con el prototipo Ataman. Pero está claro que un despido quizá no esperado puede mostrar una cara diferente... y así ha sido. Sin perder los papeles y en un tono muy tranquilo, el laureado preparador se despidió del club blanco con un mensaje cargado de dardos. Alguno de ellos contra un Pedro Martínez que ha dejado en la estacada al Valencia Basket para ocupar su puesto en el Real Madrid porque, según dice, le gusta "probarse".
"Ha llegado el momento de despedirme de la afición y agradecer su cariño. La autocrítica ya la hemos hecho muchas veces. Gracias al club por la confianza. Desde mi primer día se me indicó que el principal objetivo era devolver al Real Madrid a un lugar de prestigio en Europa. 12 meses después, con humildad y orgullo, podemos decir que lo logramos. Llegamos a una Final Four con un equipo destrozado por las lesiones y con un ambiente totalmente adverso y ahí lo dejo. Nos quedamos a un suspiro de ser campeones de Europa", dijo Scariolo para empezar. Hasta ahí todo normal, aunque quizá señalando los problemas de las lesiones y la tardanza de los fichajes para cubrirlas.
Presión para Pedro Martínez
"Hasta la racha de lesiones, todos estábamos convencidos de que íbamos en la dirección correcta para ganar la liga basándonos en la contundencia con la que dominamos la temporada regular durante ocho meses. Creo que solo una vez en más de treinta años de historia de la ACB un equipo había asegurado el primer puesto en la 'regular season' con tanta antelación. No queda nada más. El deseo de que el año que viene el equipo tenga ese punto de suerte que nos ha faltado este año y pueda ganar esa Euroliga de la que tan cerca hemos estado este año", añadió.
Por otro lado, lanza un dardo directo contra su sucesor, al recordar que el Real Madrid ganó los cinco encuentros que disputó contra Valencia durante la temporada e, insiste, que todas esas victorias sobre el equipo de Pedro Martínez fueron holgadas, por encima de los diez puntos de diferencia (en Copa ganaron sólo por una canasta).
A su vez es evidente que ha borrado de su memoria deliberadamente la Supercopa de España en la que el Valencia Basket les pasó por encima.
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