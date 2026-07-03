Así ha sido la actuación de Gonzalo Corbalán, el nuevo fichaje de Valencia Basket, con la selección argentina

Gonzalo Corbalán es la primera piedra de la reconstrucción de Valencia Basket. El jugador argentino con pasaporte español ha sido confirmado por el club taronja como el primer fichaje de cara a la temporada 2026/27, en la que la entidad todavía debe trabajar mucho después de la desbandada de jugadores y entrenador que se está produciendo desde que el club cerró con el título de Liga la mejor temporada de su historia.

El jugador llega procedente del San Pablo Burgos, donde ha firmado una gran temporada promediando 15,1 puntos, 3,2 rebotes, 2,6 asistencias, 1,5 recuperaciones y 16,2 de valoración por encuentro. Gonzalo Corbalán, de 24 años, es un valor seguro en la rotación y reforzará el juego exterior de Valencia Basket. Este curso fue seleccionado como parte del segundo Mejor Quinteto de la temporada.

Partido sólido ante Uruguay

Actualmente, Gonzalo Corbalán se encuentra concentrado con la selección argentina y la pasada madrugada disputó ante Uruguay un partido correspondiente a la fase de clasificación para el próximo Mundial. El nuevo jugador de Valencia Basket disputó 14 minutos y formó números muy convincentes: 7 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias con un 50 por ciento en tiros de campo y un +11 de su equipo con él en pista.

La madrugada del domingo al lunes Argentina disputa el segundo partido de esta ventana internacional. Será a las 2:10 horas ante Panamá, que ocupa la tercera posición del grupo, mientras que los argentinos son segundos.

Cinco años en Burgos

Gonzalo Corbalán y el San Pablo Burgos separarán este verano sus caminos tras una etapa de cinco temporadas en el club burgalés, donde el jugador argentino ha pasado del filial al primer equipo y en el que deja un recuerdo imborrable antes de continuar su progresión lejos del Coliseum. El escolta se incorporó a la entidad castellana para disputar la temporada 2021/22 con el Nissan Grupo de Santiago, en un curso en el que Corbalán compatibilizó su extraordinaria campaña en Liga EBA con la dinámica del San Pablo Burgos en acb, competición en la que pudo debutar con 19 años frente al Barça en el Coliseum.

03/07/2026 Gonzalo Corbalán, durante un partido con el San Pablo Burgos. EUROPA ESPAÑA DEPORTES SAN PABLO BURGOS / SAN PABLO BURGOS / Europa Press

Tras el descenso del equipo a LEB Oro, el argentino se incorporó de pleno derecho a la primera plantilla burgalesa en busca del regreso a la Liga Endesa, en una etapa por la segunda categoría del baloncesto español en la que Corbalán fue creciendo temporada a temporada hasta convertirse en uno de los líderes del vestuario y en uno de los jugadores más queridos por la afición.

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En su primera campaña completa en acb, Corbalán ha dado un nuevo paso adelante, confirmándose como uno de los estandartes del equipo. En 33 partidos disputados, el escolta ha promediado 15,1 puntos, 3,2 rebotes y 2,6 asistencias para sumar 16,2 créditos de valoración media y ha sido uno de los nombres propios de la consecución de la permanencia del Recoletas Salud San Pablo Burgos en la máxima categoría. El argentino también ha dejado su huella a nivel nacional en la competición, donde ha sido elegido como parte del Segundo Mejor Quinteto de la temporada regular de Liga Endesa.