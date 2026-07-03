El Valencia Basket anuncia un nuevo fichaje de la mano de Fabricio Oberto

Fichaje del Valencia Basket: Gonzalo Corbalán. Ha sido Fabricio Oberto, todo un mito del Valencia Basket, el encargado de dar la bienvenida al club valenciano al argentino con pasaporte español. La posición de base es una de las que tiene pendiente de reforzar el conjunto taronja para la próxima temporada, una vez asumida la baja de Jean Montero y posiblemente la de De Larrea.

El jugador llega procedente del San Pablo Burgos, donde ha promediado 15,1 puntos, 3,2 rebotes, 2,6 asistencias, 1,5 recuperaciones y 16,2 de valoración por encuentro. Gonzalo Corbalán, de 24 años, es un valor seguro en la rotación, pudiendo alternar también como base. Fue seleccionado como parte del segundo Mejor Quinteto de la temporada.

Cinco años en Burgos

Gonzalo Corbalán y el San Pablo Burgos separarán este verano sus caminos tras una etapa de cinco temporadas en el club burgalés, donde el jugador argentino ha pasado del filial al primer equipo y en el que deja un recuerdo imborrable antes de continuar su progresión lejos del Coliseum. El escolta se incorporó a la entidad castellana para disputar la temporada 2021/22 con el Nissan Grupo de Santiago, en un curso en el que Corbalán compatibilizó su extraordinaria campaña en Liga EBA con la dinámica del San Pablo Burgos en acb, competición en la que pudo debutar con 19 años frente al Barça en el Coliseum.

Gonzalo Corbalán llega procedente del San Pablo Burgos. / ACB

Tras el descenso del equipo a LEB Oro, el argentino se incorporó de pleno derecho a la primera plantilla burgalesa en busca del regreso a la Liga Endesa, en una etapa por la segunda categoría del baloncesto español en la que Corbalán fue creciendo temporada a temporada hasta convertirse en uno de los líderes del vestuario y en uno de los jugadores más queridos por la afición.

En su primera campaña completa en acb, Corbalán ha dado un nuevo paso adelante, confirmándose como uno de los estandartes del equipo. En 33 partidos disputados, el escolta ha promediado 15,1 puntos, 3,2 rebotes y 2,6 asistencias para sumar 16,2 créditos de valoración media y ha sido uno de los nombres propios de la consecución de la permanencia del Recoletas Salud San Pablo Burgos en la máxima categoría. El argentino también ha dejado su huella a nivel nacional en la competición, donde ha sido elegido como parte del Segundo Mejor Quinteto de la temporada regular de Liga Endesa.

Comunicado oficial

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el escolta internacional argentino Gonzalo Corbalán (1,93m, Resistencia (Chaco), 03/03/2002, 24 años) para que se incorpore a nuestra primera plantilla masculina para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

En su campaña de estreno en la Liga Endesa, Corbalán ha sido uno de los mejores debutantes de la competición, siendo elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la temporada 2025-26. El nuevo jugador taronja cuenta con pasaporte español, por lo que ocupa licencia de jugador europeo en la Liga.

Su primera temporada en la Liga Endesa la ha terminado como el noveno máximo anotador con 15,1 puntos por encuentro. Siendo el mejor jugador exterior de la acb en porcentaje de tiros de dos puntos (57,6%) entre aquellos que intentaron 6+ lanzamientos de dos por encuentro. A su tarjeta añadió 3,2 rebotes, 2,6 asistencias y 1,5 recuperaciones (cuarto mejor de la Liga Endesa) para ser el duodécimo jugador más valorado de la acb con 16,2 créditos por encuentro en algo más de 26 minutos de media en pista.

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Internacional con Argentina

Antes incluso de debutar en la élite del baloncesto español, Corbalán ya se había asentado como un jugador importante dentro de la selección argentina. Se estrenó como internacional absoluto en febrero de 2024 en un triunfo ante Chile dentro de la fase previa para la FIBA AmeriCup 2025 y tras ser una pieza importante para la clasificación, fue uno de los jugadores más destacados de la Argentina que se colgó la medalla de plata el pasado verano. Corbalán fue el segundo jugador más valorado del subcampeón con una tarjeta de 14,3 puntos, 6,8 rebotes, 4,3 asistencias y 1,3 recuperaciones para 16 de valoración. Gonzalo está actualmente convocado por el combinado albiceleste para la tercera ventana de clasificación para la Copa del Mundo 2027 en la que Argentina se medirá a Uruguay (viernes 3 de julio) y Panamá (lunes 6 de julio).