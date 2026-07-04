Colocan a Nikola Mirotic en la órbita de Valencia Basket

El Valencia Basket se centra en la difícil tarea de reconstruir una plantilla campeona. Las traumáticas saldias de Pedro Martínez y Jaime Pradilla, además de las esperadas de los Montero, De Larrea y compañía han centrado toda el foco en la actualidad taronja. Sin embargo el tiempo corre y el club ya se ha puesto manos a la obra con las llegadas después de confirmar el fichaje de Gonzalo Corbalán y la continuidad de Kam Taylor.

Ahora el Valencia Basket sale al mercado con dinero y con necesidades importantes, así que es lógico que los taronja estén en todas las quinielas de rumores de ahora en adelante. El último sería todo un bombazo para el equipo del Roig Arena.

Taylor ha renovado con Valencia Basket / Quique García / EFE

Un ex NBA en el radar del Valencia Basket

Según informa Encestando.es, Nikola Mirotic está en la órbita de Valencia Basket. El portal especializado en baloncesto también afirma que aunque no han avanzado las negociaciones, el club está interesado en el fichaje del ala pívot.

La operación, a priori, sería a coste cero, puesto que Mirotic ha quedado liberado del AS Monaco debido a las problemas económicos que atraviesa el conjunto monegasco. El club ha sufrido una desbandada con las salidas de Mike James, Vassilis Spanoulis... sin plaza en Euroliga y descendido dos divisiones en Francia. Un auténtico drama.

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Mirotic celebra una acción de su equipo, aunque no lograba anotar hasta el último cuarto, lanzando a su equipo / MONACO

Así pues la opción de Mirotic emerge en el mercado como una posibilidad excelente, ya que ocuparía un cupo nacional además de firmar una estrella de la Euroliga con plena vigencia pese a sus 35 años. Esta temporada ha promediado en Euroliga; 11 puntos, 4'3 rebotes y un 40% en acierto exterior en unos 20 minutos por noche en pista.