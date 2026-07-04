Secciones

Es noticia
Guido Rodríguez Valencia CF FichajeOperación salida del Valencia CFPedro Martínez Comunicado Valencia BasketDe Haas Presentación Valencia CFScariolo Valencia Basket Real MadridOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeEnzo Fernández Real Madrid ComunicadoJavi Guerra Valencia CFJoan Martínez Valencia CF
instagram
Despedida de López-Arostegui del Valencia Basket

Despedida de López-Arostegui del Valencia Basket

Jorge Valero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Despedida de López-Arostegui del Valencia Basket

Jorge Valero

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

El Valencia Basket y el alero Xabi López-Arostegui han alcanzado un acuerdo para finalizar el contrato que vinculaba a ambas partes para una campaña más, por lo que el internacional español termina una etapa de cinco temporadas como taronja en las que ha disputado un total de 253 encuentros. Durante el curso que acaba de terminar, Xabi participó en 27 partidos (a pesar de la lesión que le dejó fuera de las pistas los últimos meses) en los que presentó una tarjeta de 4,4 puntos y 3,1 rebotes para 5,4 créditos de valoración por encuentro.

TEMAS

Tracking Pixel Contents