Jorge Valero

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Despedida de López-Arostegui del Valencia Basket

El Valencia Basket y el alero Xabi López-Arostegui han alcanzado un acuerdo para finalizar el contrato que vinculaba a ambas partes para una campaña más, por lo que el internacional español termina una etapa de cinco temporadas como taronja en las que ha disputado un total de 253 encuentros. Durante el curso que acaba de terminar, Xabi participó en 27 partidos (a pesar de la lesión que le dejó fuera de las pistas los últimos meses) en los que presentó una tarjeta de 4,4 puntos y 3,1 rebotes para 5,4 créditos de valoración por encuentro.