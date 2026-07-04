López-Arostegui se despide del Valencia Basket y ya tiene nuevo equipo

El Valencia Basket y el alero Xabi López-Arostegui han alcanzado un acuerdo para finalizar el contrato que vinculaba a ambas partes para una campaña más, por lo que el internacional español termina una etapa de cinco temporadas como taronja en las que ha disputado un total de 253 encuentros. Durante el curso que acaba de terminar, Xabi participó en 27 partidos (a pesar de la lesión que le dejó fuera de las pistas los últimos meses) en los que presentó una tarjeta de 4,4 puntos y 3,1 rebotes para 5,4 créditos de valoración por encuentro.

El Club, en su comunicado, destaca que "quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Xabi López-Arostegui durante el tiempo que ha defendido la camiseta taronja y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".

López-Arostegui, en uno de sus partidos de esta temporada con el Valencia Basket. / M. A. Polo / Valencia Basket

Cinco temporadas como taronja

Xabi López-Arostegui llegó a Valencia en el verano de 2021 procedente del Joventut y ha participado en un total de 253 partidos como jugador taronja con una media de 7,2 puntos con un 33,4% en triples y 3,6 rebotes para 8,7 créditos de valoración. Su mejor campaña en Valencia Basket fue la primera, en la que presentó su mejor tarjeta como taronja con unos números de 9,1 puntos y 4,2 rebotes para 10,4 de valoración. Su rendimiento en la EuroCup 2024-25 le permitió ser designado en el Segundo Mejor Quinteto de esta competición europea.

Además de esta designación individual, Xabi ha incluido en su palmarés durante su etapa como taronja el doblete obtenido la pasada temporada con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa. Tras cinco temporadas, el contador de partidos con Valencia Basket de este jugador se detuvo en 253. Una cifra que le deja en la 15ª posición en el ranking histórico de partidos disputados con el primer equipo masculino.

Durante su etapa como taronja, Xabi López-Arostegui fue habitual de la Selección Española, con la que obtuvo su mayor éxito al colgarse la medalla de oro en el EuroBasket de 2022. Como jugador de Valencia Basket ha participado en dos Juegos Olímpicos (Tokio y París) y en los EuroBasket de 2022 y 2025.

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El mismo día que se ha anunciado su desvinculación del Valencia Basket se ha oficializado también su nuevo destino, con el fichaje por el La Laguna Tenerife, club con el que firma para las próximas dos temporadas, con opción a una más. Sobre esta nueva aventura profesional, el ya extaronja mostró su ilusión en las redes sociales. "Mucha ilusión por esta nueva etapa. Con ganas de trabajar y conocer a toda la familia de Tenerife! Ambición máxima por este nuevo proyecto. Vamos Canarias!".