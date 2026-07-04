Oficial: Sergio de Larrea deja el Valencia Basket por la NBA

Sergio de Larrea se marcha a la NBA. Ahora sí, es oficial. El base de Valencia Basket emprenderá su aventura a Estados Unidos de la mano de Dallas Mavericks. El equipo tejano apostó fuerte por el base vallisoletano, después de ser elegido por New York Knicks la noche del Draft. Larry pone punto y aparte a una etapa en Valencia Basket que arrancó con 15 años en L'Alqueria del Basket, ha ganado una Liga Endesa y ahora, tras dejar su nombre en el Mur dels Somnis, prueba suerte en la NBA.

De Larrea ha firmado con Mavericks un contrato de cuatro años por 16 millones de dolares, todas las temporadas garantizadas. En los Mavs se encontrará con otro español, Santi Aldama. El canario también arranca etapa en Dallas tras ser recientemente traspasado desde los Grizzlies. Asimismo Larry debutará ya próximamente puesto que está designado en la plantilla de Dallas para la Summer League.

Este es el comunicado de Valencia Basket sobre Sergio de Larrea

El base internacional español Sergio De Larrea queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya acordado el pago de su cláusula de rescisión para incorporarse a un equipo NBA recogida en su contrato.

De esta forma, De Larrea finaliza una etapa en nuestro Club que comenzó a los 15 años cuando se incorporó a L’Alqueria del Basket, en la que ha sido jugador de la primera plantilla profesional a tiempo completo durante las dos últimas temporadas y tras la cual se convertirá en el tercer jugador del Mur dels Somnis que tendrá su oportunidad en la mejor liga de baloncesto del mundo.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, el compromiso y el trabajo realizados por Sergio durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

De L’Alqueria del Basket a la NBA

Aunque ya se había puesto la elástica taronja en sus dos años de cadete como invitado para participar en varios torneos, Sergio De Larrea abandona definitivamente las categorías inferiores del Colegio San Agustín de Valladolid para unirse a Valencia Basket en el verano de 2021. Desde el primer momento fue compaginando la categoría correspondiente a su edad con su presencia con el filial taronja hasta que el 11 de enero de 2023 se estrena como profesional en la Fonteta en los últimos segundos de una victoria ante el Anadolu Efes Istanbul. Acumuló cinco partidos de experiencia con la primera plantilla antes de convertirse en jugador profesional a todos los efectos en el verano de 2024.

En la temporada 2024-25, en la que el equipo taronja compaginó la Liga Endesa con la EuroCup, Larry jugó 45 partidos con una media de 5,3 puntos con un 43,2% en triples, 2 rebotes y 2,3 asistencias para 6,4 de valoración. Un aterrizaje permanente en la élite en el que fue elegido en el Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa.

En la campaña 2025-26, De Larrea empezó fuerte ayudando al equipo a sumar la Supercopa Endesa y siendo designado MVP de este torneo. A partir de ahí, llegó una temporada en la que participó en 72 partidos con una tarjeta de 7,1 puntos con un 38,7% en triples, 2,2 rebotes y 2,7 asistencias para 8,6 créditos de valoración y que terminó en el segundo título de Liga Endesa para el Valencia Basket. Larry ganó de manera casi unánime el galardón de Mejor Joven de la Liga Endesa y fue de nuevo designado en el Mejor Quinteto Joven de la competición nacional.

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Desde su llegada a nuestro Club se convirtió en un fijo en las convocatorias de los equipos inferiores de la Selección Española, colgándose la medalla de plata en el Mundial U17M de 2022 y la medalla de oro en el Mundial U19M de 2023. Se estrenó con la selección absoluta en un partido amistoso preparatorio para el Preolímpico 2024 ante la República Dominicana disputado en Alicante que se jugó el 28 de junio de 2024 y jugó su primer gran torneo con la selección absoluta en el EuroBasket 2025.