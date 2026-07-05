El Casademont ficha otro ex del Valencia Basket

El Casademont Zaragoza sigue tirando de nombres conocidos para reconstruir su proyecto de la temporada 2026-2027. El club aragonés ha alcanzado un acuerdo con Sergi García, base balear de 29 años y 1,93 metros, que regresa al club en el que dio sus primeros pasos en la Liga Endesa y desde el que inició una carrera marcada por numerosos destinos en el baloncesto español y europeo.

El fichaje tiene también lectura en clave taronja. García fue jugador del Valencia Basket entre la temporada 2017-18 y la 2018-19, una etapa en la que llegó como una de las grandes apuestas nacionales del momento, procedente precisamente de Zaragoza, y en la que formó parte de la plantilla que conquistó la Eurocup de 2019. Fue jugador de rotación, pero llegó a cuajar partidos sobresalientes e incluso llegó a anotar 19 puntos en un encuentro con los valencianos.

El base mallorquín vuelve ahora al Príncipe Felipe, donde aterrizó en 2013 desde el Centro de Tecnificación Deportiva de las Islas Baleares. En su primera campaña en Zaragoza se convirtió en el jugador más joven en debutar con el conjunto aragonés en la ACB, un registro que posteriormente le arrebató Carlos Alocén.

Desde entonces, Sergi García ha acumulado una larga hoja de servicios en la Liga Endesa. La ACB le computa 242 partidos en la competición, con promedios globales de 5,1 puntos, 2 asistencias, 2 rebotes y 6 de valoración en 15:32 minutos por encuentro. Además de Casademont Zaragoza y Valencia Basket, ha defendido las camisetas de BAXI Manresa, Baskonia, MoraBanc Andorra, Gran Canaria, Río Breogán, Covirán Granada y San Pablo Burgos.

Su paso por Valencia Basket

La etapa de Sergi García en Valencia Basket quedó dividida entre dos temporadas ACB. En la 2017-18 disputó 14 partidos de Liga Endesa con el equipo taronja, con 1,6 puntos, 1,2 rebotes, 0,7 asistencias y 1,6 de valoración en 8:38 minutos de media. En la 2018-19 jugó otros 17 encuentros ligueros, con 2,3 puntos, 0,8 rebotes, 0,5 asistencias y 2,1 de valoración en 6:25 minutos por partido. En total, 31 apariciones ACB con Valencia Basket, con una media aproximada de 2 puntos y 1,9 de valoración. Números generales muy discretos, pero hay que destacar que en su primera temporada en La Fonteta llegó a anotar 17 puntos en un encuentro, mientras que en la segunda alcanzó los 19. Nunca llegó a demostrar

Su paso por La Fonteta no terminó de consolidarle en la rotación, pero sí le permitió engordar el palmarés. García formó parte del Valencia Basket campeón de la Eurocup 2019, el cuarto título continental del club, antes de salir cedido al BAXI Manresa en el tramo final de esa misma campaña y, posteriormente, al Rasta Vechta alemán. En diciembre de 2019, el club taronja y el jugador acordaron la rescisión del contrato que les unía hasta 2021.

Ahora, el base regresa a Zaragoza con una trayectoria mucho más amplia que cuando salió del club. A su experiencia en la Liga Endesa suma el paso por Alemania, el título de Liga conquistado con Baskonia en 2020, la Eurocup ganada con Valencia Basket y su debut con la selección española absoluta durante las ventanas FIBA. En categorías de formación, también fue campeón de Europa sub-16 y sub-20 y participó en el Jordan Brand Classic de Nueva York.

Noticias relacionadas

El extaronja Guillem Vives, defendido por Josep Puerto. / F. Calabuig

Dupla de bases con Guillem Vives

Con su incorporación, Casademont recupera a un jugador formado en su estructura y con conocimiento sobrado de la competición. Para Valencia Basket, su nombre queda como el de otro extaronja que encuentra acomodo en Zaragoza, en una Liga Endesa donde los caminos de ida y vuelta entre proyectos vuelven a cruzarse cada verano. Formará la dupla de bases con Guillem Vives, histórico exjugador taronja que hace unos días se desvinculó del Joventut y firmó con los maños.