Oficial | Dylan Osetkowski: fichaje de altura confirmado para Valencia Basket

El Valencia Basket ha hecho oficial el fichaje de Dylan Osetkowski para las dos próximas temporadas. El ala-pívot estadounidense con pasaporte alemán, de 29 años y 2,07 metros de altura, se compromete con el club taronja hasta el 30 de junio de 2028, reforzando el juego interior del equipo en su regreso a la Euroliga. El '5' estaba libre y en el punto del mira del Valencia BC.

Osetkowski aterriza en el Roig Arena después de disputar la última temporada con el Partizán de Belgrado, donde compitió en la Euroliga y participó en 35 encuentros continentales con unos promedios de 8,6 puntos y 9,7 créditos de valoración. En total, entre la competición europea y la Liga Adriática, disputó 57 partidos.

El nuevo jugador del Valencia Basket conoce perfectamente la Liga Endesa, donde dejó una gran huella durante las tres campañas que defendió la camiseta del Unicaja Málaga. En ese periodo fue una de las piezas fundamentales del exitoso proyecto andaluz, conquistando dos Copas del Rey, una Supercopa Endesa, dos Basketball Champions League y una Copa Intercontinental FIBA, competición en la que además fue elegido MVP. Su mejor temporada en Málaga la cerró con 11,8 puntos, 4,1 rebotes y 12,3 de valoración, manteniéndose cerca del 40 % de acierto en el lanzamiento de tres puntos.

Formado en el baloncesto universitario estadounidense con Tulane y Texas, Osetkowski inició su carrera profesional en Alemania antes de pasar por ratiopharm Ulm, el ASVEL Villeurbanne, donde debutó en la Euroliga y conquistó la liga francesa, y posteriormente por Unicaja y Partizán.

Con esta incorporación, el Valencia Basket suma experiencia, versatilidad y amenaza exterior para apuntalar su pintura. Además, así también comienza a paliar, con un nombre consolidado en el baloncesto europeo, la lista de bajas que ha sufrido tras una temporada extraordinaria.

Comunicado del club

Este es el comunicado íntegro del club anunciando el fichaje de Osetkowski:

"Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el interior americano con pasaporte alemán Dylan Osetkowski (2,07m, San Diego California, 08/08/1996, 29 años) para que se incorpore a nuestra primera plantilla masculina para las próximas 2 temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Con pasado reciente en la Liga Endesa siendo pieza clave en Unicaja tres temporadas, Osetkowski llega tras disputar la Euroliga con Partizan, equipo con el que ha promediado 8,6 puntos para 9,7 de valoración por encuentro, participando en 35 encuentros en competición europea.

En su mejor temporada enrolado en las filas del conjunto andaluz, llegó a alcanzar una tarjeta de 11,8 puntos, 4,1 rebotes y 12,3 de valoración, rozando el 40% de acierto en el tiro de tres.

Inicios en NCAA y consolidación en Alemania

Tras su formación en High School, Osetkowski ingresó en 2014 en Tulane Green Wave, de la Universidad de Tulane. Allí, en Nueva Orleans, comenzó a destacar tras un primer año de adaptación llegando a alcanzar cifras de 11,3 puntos y 8,3 rebotes, antes de solicitar el transfer a la Universidad de Texas. En esta nueva etapa continuaría evolucionando, mejorando incluso su tarjeta para alcanzar los 13,4 puntos y 7,2 rebotes en su primer año, 11,1 y 7,2 para superar los 14 de valoración media en el segundo.

Tras la experiencia universitaria, su carrera profesional continuaría en Alemania, aterrizando en el BG Gottingen y dejando su sello desde el inicio. Su adaptación no pudo ser mejor, como evidenciaron sus 12,6 puntos y 6,2 rebotes por encuentro, para 15,2 de valoración media. Eso le llevaría a firmar por ratiopharm Ulm, en el que más allá de seguir con sus buenos números en la liga doméstica germana, dejó su sello en Europa. La Eurocup 20-21 le vio despegar con 17,9 puntos, 5,3 rebotes y 2,8 asistencias para una valoración de 21,8 por encuentro. En toda esta etapa hizo del tiro exterior una de sus principales armas, y se mantuvo siempre en porcentajes superiores al 40%, incluso cuando decidió cambiar Alemana por Francia, jugando la temporada 21-22 con LDLC ASVEL, donde mantuvo su importancia, disputó por primera vez la Euroliga y logró el título nacional superando a AS Mónaco en la final.

Solidez en Liga Endesa

En el verano de 2022 firmaría por Unicaja Málaga y la competición española le vino como anillo al dedo. Se asentó en el equipo andaluz como una de sus piezas más importantes y dejó grandes sensaciones durante tres temporadas. En ese periplo le dio tiempo a levantar dos Copas del Rey, una Supercopa ACB, dos Basketball Champions League y una Copa Intercontinental FIBA, de la que además fue MVP. Títulos a los que Dylan colaboró manteniéndose siempre cercano a cifras de 11 puntos por partido y 4 rebotes de media, para alcanzar incluso los 12,3 de valoración por encuentro en su mejor año.

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La pasada temporada la Euroliga volvió a llamarle a filas, esta vez de la mano del Partizán, en el que ha alternado la competición europea y la liga adriática, disputando en total 57 partidos, promediando 8,6 puntos y 2,9 rebotes para 9,7 de valoración en la competición doméstica, y 7,2 puntos y 2,9 rebotes en la máxima competición del continente".