La emotiva carta de despedida de Jean Montero a Valencia Basket y la afición

Están siendo días complicados en Valencia Basket con tanta despedida. La última ha sido la de Jean Montero, que se ha hecho oficial este domingo con un comunicado de Valencia Basket en el que le ha deseado suerte en su nueva etapa y le ha agradecido todo el trabajo y sacrificio que ha ofrecido desde que fichó por el conjunto taronja.

En la misma línea de Jaime Pradilla o Sergio de Larrea, Jean Montero también le ha querido dedicar una emotiva carta de despedida al club, a la ciudad y a la afición. El dominicano ha dado las gracias y ha dejado claro que ha sido una etapa "especial" que siempre recordará con "mucho cariño".

Carta de despedida completa de Montero

Ha llegado el momento de cerrar una etapa que recordaré con mucho cariño.

Quiero agradecer al Valencia Basket por la confianza, el apoyo y la oportunidad de crecer tanto como jugador como persona. Han sido años de aprendizaje, grandes desafíos, momentos inolvidables y personas que siempre formarán parte de mi camino.

Gracias a mis compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, directivos y, sobre todo, a la afición, por hacerme sentir en casa desde el primer día. Su apoyo ha sido una motivación constante para dar siempre lo mejor de mí.

Me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que todo lo vivido aquí ocupará un lugar muy especial en mi vida.

Ahora comienza un nuevo capítulo. Lo afronto con la misma ilusión, el mismo compromiso y las mismas ganas de seguir creciendo, llevando con orgullo el nombre de la República Dominicana allá donde vaya.

Las etapas terminan, pero los recuerdos, las personas y el cariño permanecen para siempre.

Gracias por todo, Amunt Valencia.

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