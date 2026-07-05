Ya hay fecha confirmada para el debut de Sergio de Larrea con los Dallas Mavericks

Sergio de Larrea jugará la temporada que viene en los Dallas Mavericks. La franquicia tejana, que adquirió sus derechos en el pasado draft vía traspaso con los New York Knicks, ha tomado la decisión de que el base vallisoletano forme parte de su roster oficial. Antes de comenzar la temporada en el mes de octubre, Larry y el resto de 'rookies' tendrá la oportunidad de romper mano con sus nuevos equipos en la Summer League que ya ha comenzado.

Como su propio nombre indica, la Summer League no es más que una liga de verano, un torneo amistoso enfocado mayoritariamente a que los jugadores que acaban de entrar en la NBA vayan cogiendo ritmo.

¿Cuándo debuta Sergio de Larrea con los Mavericks?

El estreno de los Dallas Mavericks en la actual edición de la Summer League no será hasta la madrugada del jueves 9 al viernes 10 de julio. Los Mavs, a partir de la 1 de la madrugada, se enfrentan a los Golden State Warriors en el que será el debut de Sergio de Larrea con su nuevo equipo. El extaronja será, sin ninguna duda, uno de los grandes atractivos del partido.

Contrato millonario y compañero español

De Larrea ha firmado con Mavericks un contrato de cuatro años por 16 millones de dolares, todas las temporadas garantizadas. En los Mavs se encontrará con otro español, Santi Aldama. El canario también arranca etapa en Dallas tras ser recientemente traspasado desde los Grizzlies, donde ha firmado buenas temporadas pero ha terminado saliendo por el overbooking en su posición.

Sergio de Larrea, en la celebración de la Liga Endesa en el vestuario del Palau. / M. A. Polo / Valencia Basket

El adiós de Larry

El jugador, al igual que hizo Jaime Pradilla, quiso despedirse de la afición, del club y de los compañeros, en su caño a través de su cuenta de Instagram, con unas emotivas palabras. "Hace cinco años, un niño llegaba con un sueño, con un nuevo reto que aprovechar. Desde el primer día me sentí como en casa. La confianza que Valencia Basket me dio fue algo de lo que siempre estaré agradecido. Durante los primeros años entendí lo que valoraban aquí, al jugador, a la afición, a toda la gente del club. Son muchas las experiencias, los aprendizajes y sobre todo, los amigos".

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A ello añadió más agradecimientos. "Quiero empezar dando las gracias a toda la familia Roig, por permitirme ser parte de su proyecto, el proyecto de una ciudad. A todas las personas que han recorrido este camino conmigo, desde que llegué, entrenadores, compañeros, trabajadores del Valencia Basket, a toda la gestión del club por ayudarme, confiar y desarrollar a un niño que vino con toda la ilusión del mundo, Chechu, Andreu, Enric, Luis... Finalmente, solo me queda despedirme de corazón de este equipo. La afición, todo lo que hemos vivido y hemos compartido, se quedará para siempre en mi corazón. Gracias Valencia Basket por este viaje, ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar".