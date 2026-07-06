Álvaro Cárdenas: "Hay que aprender de los errores y mirar al futuro"

España no pudo pasar con pleno de victorias a la segunda fase de clasificación para el Mundial tras caer este domingo ante Georgia por un ajustado 91-89 en la prórroga después de haber ido ganado de más de 20 puntos. Un revés para los de Chus Mateo en el segundo partido de las Ventanas FIBA de la semana pasada, en el que Álvaro Cárdenas volvió a ser uno de los más destacados de los españoles.

El base taronja acabó con 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y 19 de valoración y tuvo el triple para ganar el partido, pero a pesar de su gran encuentro, se fue con el mal sabor de boca de la derrota. "Al final hemos perdido un partido pero creo que ha habido una dinámica muy positiva durante estas ventanas y ya está, hay que aprender de los errores y mirar al futuro", señaló.

Álvaro Cárdenas, durante el partido de este domingo entre España y Georgia. / Alberto Nevado / FEB

Factor Shengelia

A ello, añadió el granadino que el factor determinante fue Shengelia. "Ellos han subido, no hemos controlado bien el rebote, Shengelia seguramente nos ha destrozado y hay que valorar para el futuro cambiar ciertas cosas". Y es que el interior azulgrana, el mejor de su equipo en la final de la Liga Endesa ante el Valencia Basket, jugó más de 44 minutos y llegó hasta los 37 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 37 de valoración, con un 6 de 11 desde la línea de 6,75.

Además de ello, Cárdenas apuntó a otra de las claves de la derrota. "Lo del rebote no nos ha dejado correr y luego hemos perdido algún balón un poco tonto en algunas ocasiones, ellos se han venido un poco arriba y no poder controlar a Shengelia ha sido clave en este partido".

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Protagonista en ambos partidos

Además de ser de los protagonistas en el partido ante Georgia, Álvaro Cárdenas brilló también en el primero de las Ventanas FIBA ante Dinamarca, en los que el base taronja sumó 8 asistencias, 2 puntos, 2 rebotes y 11 de valoración en sus 15 minutos. Ante Georgia, fue el jugador más utilizado por Chus Mateo acariciando los 30 minutos de juego.