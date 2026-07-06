Braxton Key, Jasiel Rivero y Nikola Dzepina, en el derecho de tanteo del Valencia Basket

El mercado de fichajes en la Liga Endesa abre este lunes un nuevo capítulo con la confirmación de los jugadores sujetos a derecho de tanteo. Y en esta ocasión, de momento hay tres frentes abiertos para el Valencia Basket en la lista facilitada por la propia ACB, ya que los taronja han incluido en ella a Braxton Key y al joven Nikola Dzepina, mientras conservan también los derechos de un Jasiel Rivero que ha comunicado su intención de regresar a España.

En el caso de Braxton Key, los taronja quieren asegurarse sus derechos en caso de volver a España en un futuro, aunque está en negociaciones muy avanzadas con el Fenerbahçe y todo indica que su futuro inmediato está en Turquía a la espera del anuncio oficial de su fichaje. De momento, su adiós ya se hizo oficial la semana pasada.

Jasiel Rivero, por su parte, ha comunicado su intención de volver a jugar en España y el Valencia Basket tiene sus derechos al hacerle en su día una oferta cualificada. Ello le permite esperar a conocer la oferta proveniente de otro club. En este supuesto, el club taronja podría contratarle igualando esa oferta en las condiciones y plazos de los artículos 13 y 14 del Convenio, con un complemento adicional del 10% sobre el salario bruto del nuevo contrato, a pagar de una sola vez al inicio de cada temporada.

Braxton Key, en uno de los partidos de la final de la Liga Endesa en Barcelona. / acb Photo / David Grau

Una opción que de momento está abierta en un mercado en el que los taronja siguen buscando reforzar el juego interior tras las salidas de Braxton Key y de Jaime Pradilla y a pesar del fichaje de Dylan Osetkowski. Jasiel es ahora mismo agente libre después de haber sido cortado por el Estrella Roja.

Nikola Dzepina, talento de futuro

Por otra parte, el Valencia Basket ha incluido también en la lista de derecho de tanteo al joven Nikola Dzepina. El joven interior serbio dejó el club el pasado mes de octubre con destino a la NCAA en Estados Unidos tras una generosa compensación económica por su salida, a la espera de saber si el club mantendría derechos futuros sobre él.

Estaba destacando en la nueva Liga U y la apuesta del club por él fue tan importante que llegó al Valencia en marzo de 2024 con un contrato de siete campañas, procedente del filial del Mladost Maxbet. En su caso, el jugador ha sido incluido en esta relación en base al artículo 15.1. del Convenio Colectivo para ejercer el Derecho de Inscripción Preferente.

Nikola Dzepina, en su primer día en L'Alqueria tras fichar por el Valencia Basket. / VBC

Las fechas del derecho de tanteo

Conforme al procedimiento de contratación establecido en el IV Convenio Colectivo, el plazo de 13 días para presentar documentos de oferta sobre aquellos jugadores sujetos al derecho de tanteo finalizará el próximo sábado 18 de julio. Los clubes interesados en algún jugador incluido en la lista deberán presentar el documento de oferta en la acb, que lo remitirá al club de origen al día siguiente, para que, dentro del plazo de 5 días naturales ejercite, si lo desea, su derecho de prórroga.

Lista de 14 jugadores

La lista completa de jugadores sometidos al derecho de tanteo es la siguiente:

Kaodirichi Akobundu (Kids&Us Manresa)

Eli Brooks (Kids&Us Manresa)

Devontae Cacok (UCAM Murcia)

Nikola Dzepina (Valencia Basket)

Trent Forrest (Kosner Baskonia)

Donta Hall (Kosner Baskonia)

Braxton Key (Valencia Basket)

Otis Livingston Jr. (Bàsquet Girona)

Timothé Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia)

Kelan Martin (UCAM Murcia)

Derek Needham (Bàsquet Girona)

Eugene Omoruyi (Kosner Baskonia)

Devin Robinson (Casademont Zaragoza)

Nikolaos Rogkavopoulos (Kosner Baskonia)

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