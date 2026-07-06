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Campaña abonos Valencia Basket 2026-27

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El Valencia Basket afronta su segunda temporada en el Roig Arena coincidiendo con el 40 aniversario del club y lo hace con la ilusión de mantener el éxito de asistencia del pasado curso, cuando el nuevo pabellón taronja registró récords tanto en los partidos del primer equipo masculino (media de 12.400 personas) como femenino (4.200 personas de promedio), además de superar los 15.000 abonados entre ambos equipos. Y en reconocimiento al apoyo de la afición, el club ha decidido no subir las tarifas del abono, a excepción de las zonas VIP con respecto al año de apertura.

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