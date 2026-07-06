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Comunicado Oficial del Real Madrid sobre Pedro Martínez

El preparador catalán ya pagó su cláusula de rescisión la semana pasada para poder desvincularse de los del Roig Arena y firmar con los blancos hasta 2029

Pedro Martínez: "Somos un gran club, con un gran pabellón, un mecenas que hace que esto sea posible"

Pedro Martínez: "Somos un gran club, con un gran pabellón, un mecenas que hace que esto sea posible"

F. Calabuig

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Pedro Martínez ya es nuevo entrenador del Real Madrid de baloncesto. El preparador catalán, que pagó su cláusula de rescisión recientemente para abandonar el Valencia Basket, toma así el relevo de un Sergio Scariolo que se marchó lanzándole algunos dardos.

Comunicado Oficial del Real Madrid

El Real Madrid CF y Pedro Martínez han llegado a un acuerdo por el que queda vinculado a nuestro club para ser el entrenador del primer equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-2029.

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