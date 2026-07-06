Comunicado Oficial del Real Madrid sobre Pedro Martínez

Pedro Martínez ya es nuevo entrenador del Real Madrid de baloncesto. El preparador catalán, que pagó su cláusula de rescisión recientemente para abandonar el Valencia Basket, toma así el relevo de un Sergio Scariolo que se marchó lanzándole algunos dardos.

Comunicado Oficial del Real Madrid

El Real Madrid CF y Pedro Martínez han llegado a un acuerdo por el que queda vinculado a nuestro club para ser el entrenador del primer equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-2029.

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Pedro Martínez, durante el cuarto partido de la final de Liga Endesa. / acb Photo

Primeras palabras de Pedro Martínez como entrenador blanco

Pedro Martínez ofreció en Realmadrid TV su primera entrevista como nuevo entrenador de nuestro equipo de baloncesto. El técnico se mostró orgulloso: “Es un honor. Es una entidad y un club mítico. Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Evidentemente, es un orgullo formar parte. Conozco el legado y voy a intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han estado antes aquí”.