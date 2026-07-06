Comunicado Oficial del Real Madrid sobre Pedro Martínez
El preparador catalán ya pagó su cláusula de rescisión la semana pasada para poder desvincularse de los del Roig Arena y firmar con los blancos hasta 2029
Pedro Martínez ya es nuevo entrenador del Real Madrid de baloncesto. El preparador catalán, que pagó su cláusula de rescisión recientemente para abandonar el Valencia Basket, toma así el relevo de un Sergio Scariolo que se marchó lanzándole algunos dardos.
Comunicado Oficial del Real Madrid
El Real Madrid CF y Pedro Martínez han llegado a un acuerdo por el que queda vinculado a nuestro club para ser el entrenador del primer equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-2029.
Primeras palabras de Pedro Martínez como entrenador blanco
Pedro Martínez ofreció en Realmadrid TV su primera entrevista como nuevo entrenador de nuestro equipo de baloncesto. El técnico se mostró orgulloso: “Es un honor. Es una entidad y un club mítico. Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Evidentemente, es un orgullo formar parte. Conozco el legado y voy a intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han estado antes aquí”.
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