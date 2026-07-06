Pedro Martínez, tras cambiar Valencia Basket por Real Madrid: "Todos los entrenadores del mundo queremos estar en un club así"
El preparador ha sido anunciado como nuevo técnico de la casa blanca tras abonar su cláusula de rescisión para abandonar el Roig Arena
Este lunes se ha terminado de confirmar lo que era una noticia cantada: Pedro Martínez ha sido anunciado como nuevo entrenador del Real Madrid. El preparador no dudó en abonar su cláusula de rescisión para abandonar el Roig Arena después de una histórica campaña.
Una vez como madridista, Pedro Martínez ofreció sus primeras impresiones a Real Madrid TV, mostrándose orgulloso de su decisión de aceptar la oferta de "un club mítico".
“Todos los entrenadores del mundo queremos estar en un club así, con esa exigencia y capacidad para estar competiendo por todas las competiciones. Es un grandísimo reto y mi principal objetivo no puede ser otro que intentar ayudar a los jugadores y al club para que tengamos el mayor éxito posible”, dijo muy seguro el expreparador del Valencia Basket tras marcharse tres meses después de renovar su contrato con los valencianos.
La defensa proactiva como base
El catalán no dudó en apuntar hacia las características típicas de sus equipos: “Me gusta tener una defensa activa, una defensa que sea proactiva. Me gusta compartir el balón. Creo que es importante jugar con pases y que todo el mundo se sienta implicado. Que todos los jugadores se sientan importantes es la principal base. Un equipo con ritmo, que juegue sin miedo y que sea capaz de competir… Mi principal responsabilidad tiene que ser intentar ayudar a los jugadores y motivarles para que mejoren. Esa mejora va a redundar en el beneficio del equipo. Necesitas que todo el mundo se sienta importante para que estén preparados para ayudar en distintos momentos de la temporada”. Sin duda, su última temporada como taronja es una clara muestra de sus intenciones, de ahí que se lleve de la mano a un Jaime Pradilla que ya abonó la cláusula de rescisión para marcharse.
Por otro lado, Pedro Martínez insistió en la importancia de "una preparación física y un reparto de los esfuerzos" acorde a las diferentes competiciones que deben disputar y con la intención de llegar bien a final de temporada, "cuando se van a decidir la mayoría de los títulos, en un buen estado de forma".
El perfil de los jugadores que quiere en su Real Madrid
“Diría que es básico tener los dos perfiles: jugadores con experiencia que tienen una capacidad de liderazgo muy grande, y en el equipo hay algunos que lo han demostrado sobradamente; y también tener jóvenes con energía y ese punto de ilusión de aspirar a lo máximo. Esa es la combinación ideal y la que al final permite que un equipo sea un muy buen equipo”, dijo el extaronja.
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