La última exhibición de Dzepina, jugador en tanteo por Valencia Basket, con su selección

Mientras el Valencia Basket sigue planificando su futuro, uno de los nombres que más ilusión despierta continúa creciendo lejos del Roig Arena. Nikola Dzepina, incluido recientemente por el club taronja en la lista de derechos de tanteo, volvió a reivindicar su enorme potencial con la selección sub-20 de Serbia, donde firmó una nueva actuación de mucho nivel en el amistoso frente a Turquía, previo al Europeo de la categoría.

El alero serbio, nacido en 2006 y con 2,07 metros de altura, es una de las grandes joyas del baloncesto. Puede actuar tanto de alero como de ala-pívot gracias a su movilidad, destaca por su facilidad para generar puntos, su capacidad para jugar de cara y de espaldas al aro y por una lectura de juego muy avanzada para su edad.

Nikola Dzepina, en el partido de la primera jornada de la Liga U ante el CB Canarias en La Fonteta. / Eduardo Ripoll

Serbia disfruta de su talento antes del Europeo

La selección serbia confía plenamente en Dzepina para afrontar el verano y pelear por las medallas en el Europeo. En el reciente compromiso de preparación frente a Turquía, el jugador volvió a ser uno de los nombres del encuentro, dejando acciones de enorme calidad y firmando 19 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias.

Su protagonismo no es casualidad. Dzepina llega a esta concentración después de firmar un espectacular Mundial sub-19 en 2025, donde fue el líder ofensivo de Serbia con 16,4 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias de media., citas que le situaron entre los jugadores más destacados de todo el campeonato. Su actuación ante República Dominicana, con 26 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias fue una de las exhibiciones individuales del torneo.

Nikola Dzepina, entre los más destacados de los taronja en los primeros dos partidos de la Liga U. / Eduardo Ripoll

Valencia Basket no le pierde la pista

Aunque el joven puso fin a su etapa en Valencia el pasado otoño para iniciar una nueva etapa en la NCAA con los Washington Huskies, el club taronja sigue muy pendiente de su evolución. Por ello lo ha incluido en la lista de derecho de inscripción preferente de la ACB, una fórmula que le permite conservar sus derechos deportivos en España si el jugador decide regresar en las próximas temporadas.

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Su crecimiento no pasa desapercibido en Valencia. La actuación firmada frente a Turquía es una nueva muestra del potencial de un jugador que sigue evolucionando lejos del Roig Arena. El presente del alero está en Estados Unidos, pero en Valencia seguirán muy atentos a cada uno de sus pasos.